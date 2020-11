Kamala Harris: La primer mujer negra en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos; te decimos quién es

Después de varios días de gran expectativa, por fin este sábado el candidato demócrata Joe Biden fue declarado como presidente electo de los Estados Unidos junto a Kamala Harris, quien será la primer mujer de raza negra en ocupar la Vicepresidencia del país de las barras y las estrellas.

Harris nació y creció en Oakland, California, tiene 56 años. Es hija de una científica india, investigadora especializada en el cáncer de mama, y quien también ha destacado como activista de los derechos civiles, su padre es un economista de origen jamaiquino. Está casada con un abogado judío que tiene dos hijos de un anterior matrimonio.

Su mezcla de culturas y razas la han convertido en una mujer poderosa. Fue la primera mujer fiscal del distrito en San Francisco y la primera fiscal general de California. También es la segunda mujer negra que se convirtió en Senadora.

En su perfil de Twitter ya se describe como vicepresidente electo de Estados Unidos, Senadora, esposa, tía. El nombre Kamala significa loto y también es otra forma de llamar a la diosa Lakshmi.

El libro de Harris

En sus memorias, The Truths We Hold (“Las verdades que preservamos”), Kamala Harris explica sus orígenes, de su madre y el divorcio de sus padres, aunque no habla mucho de su padre con quien no convivió mucho luego de la separación.

Explica que fue su madre quien la involucró en los movimientos de derechos civiles en los sesenta y setenta. “Ella entendió muy bien que estaba criando a dos niñas negras e hizo todo lo posible para que creciéramos como mujeres poderosas", asegura. Harris tiene una hermana llamada Maya, conocida en Estados Unidos por ser una dura comentarista de la cadena MSNBC.

Harris volvió a EU para estudiar derecho y ciencias políticas, luego de una estancia en Montreal, por el trabajo de su madre. Una vez que terminó su carrera, trabajó en fiscalía y después de 13 años como ayudante, en 2003 ganó las elecciones para fiscal del condado de San Francisco y 7 años más tarde fue elegida fiscal de California.

Hoy, esta mujer marcada por la diversidad de razas y una madre que luchó por empoderar a sus hijas, será la primera en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos, suceso que sin duda marcará el curso de la historia de ese país.