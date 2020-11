Retrasos en votos por correo podrían dar oportunidad a que Trump acuse fraude electoral: Lila Abed

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se han convertido en el centro de la noticia, no sólo en el gigante americano, sino en todo el mundo, pues el próximo 3 de noviembre será el día en donde Donald Trump y Joe Biden buscarán la reelección y elección, respectivamente.

Bajo este tenso panorama, ambos candidatos han tratado de convencer a los ciudadanos indecisos que no han votado, a pesar de que más de 94 millones de estadounidenses ya han manifestado su decisión sobre quién quieren que gobierne esta importante nación.

De acuerdo con las encuestas de Real Clear Politics, el candidato Joe Biden, lidera la carrera por 6.7 puntos hasta este lunes 2 de noviembre.

En este sentido, algunos especialistas prevén que el candidato demócrata será el vencedor, un resultado que el actual presidente de Estados Unidos no estaría dispuesto a aceptar.

Donald Trump ¿cómo será su vida si no gana las elecciones de Estados Unidos?

Así lo considera Lila Abed, analista Internacionalista y politóloga, quien recordó que Trump ha dado a entender en diversas ocasiones que no está forzado a aceptar los resultados.

Desde un inicio de su campaña Donald Trump ha dicho que no aceptara necesariamente lo que resulte (...) Trump sabe que no lo va a favorecer el voto popular, aquí es donde vemos que los debates no ha condenado como tal a la supremacía blanca porque tal vez los necesite en las calles para legitimar un robo o fraude electoral", aseveró la especialista para El Heraldo Televisión.