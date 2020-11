Trump enfrenta cargos penales por evasión fiscal; juicios tendrán que esperar

El todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no considera entregar la Casa Blanca al demócrata Joe Biden, pero tiene varias cuentas legales pendientes que deberá atender antes de consolidarse como el principal referente republicano.

A la luz de los últimos cuatro años, es difícil imaginar un retiro de Trump discreto y en el anonimato; podría verse tentado a regresar a la pantalla chica, que tan buenos dividendos le dejó en su ruta para acceder al poder en EU.

De hecho, aunque se hizo conocido como promotor inmobiliario en los años 80 y 90, fue el reality show The Apprentice (El Aprendiz) el que le permitió ingresar a los hogares estadounidenses. El magnate recibía a los aspirantes y eliminaba a uno por programa, utilizando la frase: "You're fired!" ("¡Estás despedido!”).

Coproductor de este programa, Trump logró proyectar una imagen de empresario fuerte y carismático, misma que no le permite admitir una derrota tersa.

El próximo año podría ser una oportunidad para comenzar, ya sea desde cero –aunque la inversión inicial podría ser prohibitiva– o desde canales amigables ya existentes, como One America News y NewsMax TV.

Si como indican los resultados electorales, deja la Casa Blanca, el horizonte judicial de Trump es turbio. En Nueva York es objeto de dos investigaciones, cada una de las cuales podría conducir a un juicio en su contra.

La primera, una causa penal iniciada por el fiscal de Manhattan Cyrus Vance, sobre posibles actos de evasión fiscal, fraude de seguros y manipulación contable.

La segunda, en el ámbito civil, fue lanzada por la fiscal de Nueva York, Letitia James, para determinar si Trump Organization mintió sobre la envergadura de sus activos para préstamos y ventajas fiscales.

En teoría, nada impide a Trump volver a intentar llegar a la Casa Blanca en 2024, sobre todo porque más de 70 millones de estadounidenses votaron por su reelección, es aún la carta más fuerte del Partido Republicano.

La Constitución prohíbe servir más de dos mandatos al hilo, pero dos no consecutivos es una posibilidad. Sólo un hombre acertó en esa apuesta: Grover Cleveland, a fines del siglo XIX.

Trump ha mencionado varias "pistas" en los últimos meses sobre su futuro. En junio evocó la posibilidad de realizar un "road trip" con su esposa Melania.

En una visita a The Villages, la mayor comunidad de jubilados de Florida, evocó una opción más apacible. "Me voy a mudar a The Villages. No es una mala idea. ¡Me gusta mucho!”

Ya sabremos qué sucederá después del 20 de enero de 2021.

Por Israel López Gutiérrez