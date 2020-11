Informe advierte sobre los peligros del pollo barato del supermercado

Como un cóctel de infecciones, así es como un informe de la organización animalista de Inglaterra, Open Cages, calificó al pollo barato del supermercado.

Pues de acuerdo con lo publicado en The Independent tiene el potencial de desatar catastróficas pandemias. Además, se destacó que en la crianza de estos animales se "está creando un entorno ideal para que surjan nuevos virus pandémicos".

Se enfatizó que este producto puede generar un virus de gripe aviar con "alta transmisibilidad" con el que el covid-19 quedaría como leve.

"El informe afirma que los supermercados son los principales responsables de este sistema "cruel y peligroso", porque para mantener los precios bajos, supuestamente compran pollos de granjas con condiciones de hacinamiento que hacen que las enfermedades se propaguen fácilmente" dice The Independent.

En el informe también se señala que para estos fines se utilizan razas modificadas, que están diseñadas para crecer de forma acelerada, a éstas se les denomina "frankenchickens", y de acuerdo con el informe son incapaces de protegerse ante las infecciones.

El informe se titula, A British Pandemic: The Cruelty and Danger of Supermarket Chicken (Una pandemia británica: la crueldad y el peligro del pollo de supermercado), mencionan que un pollo para consumo humano de tan bajo precio lo que hace es conducir a una pandemia a la que calificaron como catastrófica.

The Independent, señala que este tipo de aves se venden a través de marcas como Tesco, Sainsbury y Co-op.

Open Cages señala que antes la gripe aviar era muy rara, sin embargo, en la actualidad cada año se presentan brotes, además en el artículo se señala que en 2007 la Organización Mundial de la Salud dijo que las enfermedades por infección estaban surgiendo a un ritmo sin precedentes.

En el Reunio Unido, en los tres primeros meses de este 2020, se han confirmado 16 casos de gripe aviar en humanos.