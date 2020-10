Científicas ayudan a editar los genomas

La científica francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna se convirtieron ayer en las primeras mujeres que reciben juntas un Nobel científico, al ser galardonadas en la categoría de Química por sus investigaciones sobre las "tijeras moleculares", un avance "revolucionario" para modificar los genes humanos y reescribir de alguna manera el ADN.

El premio quiere recompensar "un método de edición de genes" que "contribuye a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias", subrayó el jurado en Estocolmo.

La herramienta descubierta por Charpentier y Doudna se inspira en los estudios sobre el sistema inmunológico de las bacterias y cómo éstas se defienden de los virus del investigador español Francis Mojica, quien sentó las bases de la técnica CRISPR (repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas).

"La posibilidad de cortar el ADN donde se quiera ha revolucionado las ciencias moleculares. Sólo la imaginación fija los límites del uso de esta herramienta", dijo el jurado del premio.

Su uso es fácil, barato y permite a los científicos 'cortar' el ADN exactamente donde quieren para corregir una mutación genética o curar una enfermedad rara. El descubrimiento es reciente, pero ha sido citado desde hace algunos años como candidato al Nobel.

Sin embargo, la técnica aún no es infalible y tiene camino por recorrer. También hay que evitar usos no deseables como el caso de un científico chino que lo utilizó en embriones humanos durante una fecundación in vitro de la que nacieron gemelas. El investigador quiso introducir en ellas una mutación de resistencia al VIH, pero provocó otras mutaciones por error.

La francesa, de 51 años, y la estadounidense, de 56, se convierten en la sexta y séptima mujer que ganan un Nobel de Química desde 1901 y en el primer equipo 100% femenino que recibe un Nobel científico.

Charpentier, que trabaja en el Instituto Max Planck para la Ciencia de los Patógenos en Berlín, dijo estar "muy emocionada" tras recibir la llamada con la noticia.

"Cuando ocurre, una está muy sorprendida y se siente que no es real", afirmó.

