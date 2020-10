Chile: La dictadura de Pinochet le cortó las manos a Víctor Jara; éstas canciones para entender ese proceso

Luego del golpe militar que Augusto Pinochet dio el 11 de septiembre de 1973 en contra del presidente Salvador Allende en Chile, se desató la dictadura que dejó miles de muertos, cuyas cifras aún no se han confirmado del todo.

Entre los miles de detenidos estuvo Víctor Jara, un cantautor que fue crítico y terminó asesinado cruelmente por los oficiales militares, quienes al descubrir de quién se trataba pusieron especial atención en su tortura.

Los sobrevivientes de tal situación narraron a la viuda de Jara, Joan Turner, quien escribió un libro llamado "Un canto truncado", ahí ella mencionó que los militares al descubrir al cantante le dijeron: "Tú eres ese maldito cantante, ¿no?".

Fue dirigido a los sótanos del Estadio Nacional y ahí le cortaron las manos y la lengua; "canta ahora si puedes, hijo de puta", le dijo un elemento castrense apodado "El Príncipe", según el relato de Turner.

Luego del corte de sus manos y su lengua, a Víctor Jara murió de 44 tiros, el 16 de septiembre de 1973.

Fue hasta 2018, cuando en Chile se condenó a nueve exmilitares por el asesinato de Jara.

El legado de Víctor Jara

El legado musical de Jara es uno de los más importantes de América Latina, entre sus melodías se cuentan "Te recuerdo Amanda", "A desalambrar", "El derecho de vivir en paz", "Juan, sin tierra" y otras más.

Te recuerdo Amanda

Se trata de la historia de dos obreros.

El derecho de vivir en paz

Es una crítica a la Guerra de Vietman.

La canción del soldado

Esta melodía no alcanzó a ser grabada en la voz de Jara, "soldado no me dispares".