Elecciones de Estados Unidos: ¿Cuánto dinero tienen Joe Biden, Donald Trump y Kamala Harris?

Las próximas elecciones de Estados Unidos, se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre, en donde Joe Biden y Donald Trump buscan la elección y reelección, respectivamente.

En este sentido, muchas personas alrededor del mundo se preguntan de cuánto es la fortuna de los dos hombres que buscan ser huéspedes de la Casa Blanca este año; Trump no tiene inconveniente en hablar sobre su fortuna multimillonaria.

En el caso del candidato Joe Biden, ha comentado en sus discursos de candidatura que no tiene acciones ni bonos, y tampoco cuenta de ahorros; esto posiblemente con la intención de acercarse a sus posibles votantes.

Sin embargo, de acuerdo con información emitida por Yahoo Finanzas, ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, tienen fuertes cantidades de dinero; te las presentamos a continuación:

¿Cuánto dinero tiene Joe Biden?

Biden solía bromear y decir que era “el segundo hombre más pobre del Congreso”, pero tras su declaración de impuestos, se dieron cuenta de que percibió 11 millones de dólares luego de entregar su cargo como vicepresidente de Obama en 2017; posteriormente recibió 4.5 millones de dólares en 2018. A esto se suman 5.2 millones de dólares en impuestos entre 2017 y 2018, y luego destinó mil 275 millones a organizaciones benéficas.

La forma en la que ganó el resto de su dinero fue a través de incrementos salariales durante 43 años; un crecimiento constante desde 2008, donde recibía 230 mil dólares al año hasta 2017.

También a través de sus libros y conferencias, ha logrado vender más de 300 mil copias, por lo que ganó alrededor de 1.8 millones de dólares; con conferencias ha recaudado 3.1 millones de dólares aproximadamente, y como profesor de Práctica en la Universidad de Pennsylvania, con un salario de 400 mil dólares al año.

Su patrimonio neto es de 9 millones de dólares aproximadamente.

¿Cuánto dinero tiene Donald Trump?

Donald Trump ha logrado obtener una gran fortuna a lo largo de su carrera profesional, pues es el primer presidente de Estados Unidos multimillonario, pues ha trabajado desde joven en la empresa familiar.

Se cree que Fred Trump, su padre quien construía viviendas para personas de bajos ingresos, le otorgó un millón de dólares para iniciar su propio negocio; a diferencia de Fred, Trump decidió construir viviendas de lujo en Nueva York.

Posteriormente comenzó un proyecto hotelero, creando alianza con la organización Hyatt que después recibió el nombre de Grand Hyatt; esta compra le permitió comprar otros hoteles, oficinas y tiendas en Nueva York y el resto del país; así fue como el valor de sus propiedades van desde los 2 millones de dólares hasta los 342 millones de dólares, recibiendo alquiler de muchas de éstas.

También, Trump participó en The Apprentice en 2005, afianzó su marca “Trump” donde logró un reconocimiento internacional y además ganar alrededor de 30 millones de dólares por su participación.

Su patrimonio neto es de 2 mil 500 millones de dólares aproximadamente.

¿Cuánto dinero tiene Kamala Harris?

La actual candidata a vicepresidente declaró en 2018 que “no era multimillonaria”, y que por esta razón, no podría financiar su propia campaña por el partido demócrata; sin embargo, Harris ha logrado crear una gran fortuna, pues su patrimonio neto es de 6 millones de dólares aproximadamente.

Tras graduarse de la Facultad de Derecho, Harris ocupó el cargo de fiscal de distrito en California y posteriormente en San Francisco donde ganaba 140 mil dólares al año; en 2011 su salario aumentó a 260 mil dólares. En 2017 fue electa como senadora y obtuvo un salario de alrededor de 150 mil dólares al año.

También, ha publicado tres libros, en donde ha recibido un total de 556 mil dólares en anticipos; con su autobiografía de 2019, The Truths We Hold: An American Journey, ganó alrededor de 320 mil dólares.

Kamala Harris está casada con el abogado Douglas Emhoff desde 2015, y en conjuto tienen bienes en Los Ángeles, San Francisco y Washington con un valor que va alrededor de los 5.8 millones de dólares.