Horóscopo para Cáncer en abril: qué le depara en el amor, dinero y salud | Consejo del mes

Está por arrancar el cuarto mes del año y está lleno de sorpresas para todos los signos zodiacales; sin embargo, en el caso de Cáncer el panorama no resulta tan benéfico, pues abril será ese momento del año en el que tendrán que trabajar en ellos mismos y la razón de ello es que desde hace ya un tiempo llevan luchando contra esa necesidad de atacar, de estar a la defensiva y de sentirse frustrados todo el tiempo.

Así que abril les llega como anillo al dedo para tranquilizarse, alejar ansiedades y conectar con ellos mismos y sus emociones; no por nada Cáncer es el signo más emocionales. Así que durante las próximas semanas tendrán que volver a disfrutar de la vida, de su trabajo y de todo lo que los rodea. Asimismo, el consejo del mes es cuidar su dinero y dejar de aparentar una abundancia.

Bika Moon nos comparte el horóscopo que Cáncer tendrá este mes de abril en todos los aspectos de su vida como son el amor, donde se verán afortunados con la llegada de una persona; en el dinero, con un pequeño estancamiento que no los hará crecer económicamente y con una salud agobiada por el peso de la ansiedad y el insomnio. Conoce qué te deparan los astros para esta temporada.

Carta de la Rueda de la Fortuna junto a Paje de Copas . En este mes de abril notarás un cambio muy beneficioso, especialmente en temas económicos y en los cambios de actitudes que te permitan volver a abrirte a las relaciones románticas; te sentirás más abierto al amor

junto a . En este mes de abril notarás un cambio muy beneficioso, especialmente en temas económicos y en los cambios de actitudes que te permitan volver a abrirte a las relaciones románticas; te sentirás más abierto al amor Carta del 5 de Bastos junto a Paje de Copas. Este mes te llevará a olvidar esa sensación de luchar y olvidarte de los conflictos que llevas cargando desde hace un rato. En las próximas semanas te encontrarás con que todos tus problemas se solucionarán , especialmente si peleaste con una persona, algo que te llevará a también sentirte más liberado de cargas de trabajo y responsabilidades. ¡Se abre una nueva energía para que te tomes la vida más tranquila!

junto a Este mes te llevará a olvidar esa sensación de luchar y olvidarte de los conflictos que llevas cargando desde hace un rato. En las próximas semanas te encontrarás con que todos tus problemas se solucionarán , especialmente si peleaste con una persona, algo que te llevará a también sentirte más liberado de cargas de trabajo y responsabilidades. ¡Se abre una nueva energía para que te tomes la vida más tranquila! Carta de la Justicia y la del Colgado. Con esta combinación y recordando lo anterior, los astros te invitan a encontrar un balance entre esa lucha de trabajo a la que te has estado enfrentando y en su lugar, apostar por el descanso y relajándote de tus responsabilidades. ¡Recuerda que también está bien descansar!, fluye y evita sacar ese lado competitivo que siempre llevas contigo.

¿Cómo le va a Cáncer en abril?

El horóscopo de Cáncer para el mes de abril, según las predicciones de Bika Moon, ayudará a que este signo suelte sus frustraciones en el aspecto laboral, así que en las próximas semanas tienen que concentrarse en ir tranquilos, soltar y también descansar. Este ritmo "más lento" les servirá para reconectar con las personas que aman y también sacar su lado enamoradizo.

Aunque la invitación del universo es precisamente relajarte y desprenderte un poco de tus obligaciones en el trabajo, al mismo tiempo este será su mismo obstáculo, ya que los eventos sociales, la acumulación de carga de trabajo, los llevará a estar preocupados y también a tener mucho cuidado con su vida financiera. Pero el tema económico, te lo contamos más abajo.

El objetivo que tendrás este mes es aprender a moverte a tu ritmo y sobre ello, Bika Moon, te recomienda mantener tus espacios de comodidad, no tratar de ir al ritmo de otros para así no estancarte y notar tu progreso. Esto también te ayudará a liberarte de la ansiedad que no te deja dormir; desconectarte de estas presiones y miedos te ayudará a volver a sentir y conectar contigo.

¿Cuál es la suerte de Cáncer en el dinero?

En el panorama económico, tendrás que cuidar de tu dinero y planificar muy bien tus gastos del mes, ya que además de esos gastos fijos, vendrán algunos relacionados a eventos y no estás en un momento de derrochar dinero que no tienes. Asimismo, las cartas revelan que más allá de esto, una de tus preocupaciones viene de tener que aparentar ante los demás, pues tu personalidad querrá demostrarles a todos una abundancia que por el momento no tienes.

¿Cómo le irá a Cáncer en el amor?

Tal y como te contábamos en las cartas que te salieron para este mes de abril, en el tema del amor tu signo será uno de los más afortunados, y es que después de mucho tiempo por fin te animarás a darte una oportunidad en el aspecto romántico y esto hará que los astros traigan a tu vida a una persona que conectará contigo en lo sentimental. Es importante que en las próximas semanas te concentres en terminar de liberarte de cosas del pasado, ya que esto te hará sentir mejor y abrirte a esta nueva oportunidad.

Además de los solteros, los nacidos bajo la energía de Cáncer que ya se encuentran en una relación de pareja, tienen que estar listos, porque la suerte que traen en el amor los llevará a conectar todavía más con esa persona especial. La felicidad y alegría también llegarán a los Cáncer, pero no vendrá de la nada, sino que estas emociones llegarán a ti gracias a una persona que se manifestará con un mensaje que te hará reflexionar y caer en cuenta que necesitas liberarte y sanar para de verdad encontrar paz en el amor.

¿Qué me dice mi signo Cáncer en la salud?

Te has encontrado muy estresado y con ansiedad, emociones que vienen de la gran presión a la que te estás enfrentando; es por ello que los astros te invitan a priorizar tu salud olvidándote de todo esto. El consejo para lograrlo es alejarte de las presiones, así que frena este ritmo y libérate para mostrar tu lado auténtico. Cuida muy bien tus emociones este mes de abril para encontrar tu fortaleza.

"Abre tu corazón al amor y sana tus emociones", dice la experta.

¿Qué consejo tienen los ángeles para Cáncer?

En su lectura de cartas, Bika Moon, les da como consejo a los Cáncer el hacer las cosas que les gustan, dedicarles tiempo y no abandonar sus trabajos, sino comenzar a verlos con cariño y, lo más importante, ¡deja de frustrarte! No es indispensable que siempre hagas las cosas solo y por tu propia cuenta, se vale pedir ayuda, pero también reconoce cuál es tu límite y no aceptes más de lo que sabes que puedes hacer.