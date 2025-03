Presume Baja California aumento del turismo en el primer trimestre de 2025

A pesar de la incertidumbre provocada por la tensión económica entre México y Estados Unidos, el 2025 ha comenzado con muy buenas perspectivas para los destinos del estado de Baja California.

Y es que eventos como la pasada Serie del Caribe o el próximo Tianguis Turístico, además de la promoción de sus principales destinos, han hecho que la entidad norteña resalte de forma positiva.

“Cuando vives y eres de la frontera, eres resiliente. La dinámica fluye día a día, teniendo gente que estudia y trabaja en un lado y vive en otro, etcétera. Y turísticamente puedo decir que, si comparamos enero y febrero contra el año pasado, tenemos números un poquito por arriba.

“Fuimos sede de la Serie del Caribe en Mexicali en febrero, lo cual también ayudó a que hubiera mucho más turismo de Sudamérica y Estados Unidos, porque venía mucha gente beisbolera del sur de California. Si a eso le sumas que vamos a tener un Tianguis Turístico en menos de 50 días, pues el primer trimestre está siendo muy positivo”, destaca, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Miguel Aguiñiga, secretario de Turismo de Baja California.

Fluyendo en la frontera

A diferencia del centro del país, la vida en las localidades fronterizas transcurre de forma natural entre los dos países, por lo que expertos como el propio secretario de Turismo apuestan por la mesura.

“Nosotros vamos a dejar que las cosas continúen en el rumbo que tienen que tomar, pero la dinámica de la frontera es única y creo que la gente va a seguir visitando Baja California.

“Nuestro turismo principal, que es el carretero, va a seguir disfrutando de una rica copa de vino, un gran atardecer, una gran comida y de un gran ambiente como el que Baja California ofrece”, señala.

Hasta el momento, los números parecen darle la razón al funcionario, puesto que las proyecciones realizadas por consultoras privadas señalan que el turismo en ciudades como Tijuana, Mexicali y Rosarito, además de zonas de San Felipe y Ensenada, se incrementará durante este año.

Seguridad con sentido común

Para el secretario Aguiñiga, una de las claves del éxito de la entidad norteña es precisamente la seguridad que se vive en la mayoría de los destinos visitados por turistas mexicanos y extranjeros.

“Cuando llegas a Baja California vas a sentir que puedes estar y transitar libremente en cualquier destino, en cualquier lugar turístico. Lo que siempre digo cuando me hacen la pregunta obligada es que a cualquier destino que vayas, hay que viajar con sentido común.

“¿A qué me refiero con sentido común? Pues si vas a tu hotel, pregunta cuáles son los sitios que puedes visitar, infórmate cuáles son los sitios turísticos, cómo llegar, no estaciones tu coche en un lugar oscuro, no cargues muchas cosas en lugares muy transitados. Fuera de eso, es un lugar muy seguro, que puedes disfrutar en familia, donde puedes llegar y pasarla de lo mejor, siempre con sentido común”, concluye.