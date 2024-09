El vestido básico del clóset que debes usar este otoño si quieres triunfar como fashionista, según Ángela Aguilar

Hace unos días le dimos la bienvenida oficial al otoño, esa temporada del año en el que siempre tenemos en la mano un pan de muerto o una bebida a base de calabaza, pero que más allá de lo gastronómico nos permite renovar el clóset con las mejores tendencias de la temporada en las que ya no es necesario llevar las prensas más frescas ante el calor, sino adaptarlo al clima más fresco, con aire y lluvias, ¡y sin perder el estilo! Aunque muchos diseñadores y marcas ya nos han dejado ver lo que será moda en los próximos meses, es innegable que nuestra mayor inspiración para crear looks siempre serán las famosas.

Pues con sus peinados, todos de cabello y hasta en las cejas logramos ver cuáles son las tendencias de cada temporada y que les podemos "robar" para lucirnos al último grito de la moda. En estas apuestas que suelen llevar y que podemos retomar para nuestro propio estilo acaba de salir Ángela Aguilar que dictó una de las piezas preferidas del otoño: un vestido blanco. ¿La razón?, que se trata de un básico del clóset al que se le puede sacar mucho provecho y es perfecto para mujeres jóvenes y maduras, ¡descubre por qué causa sensación!

Ángela Aguilar presumió uno de sus mejores looks de temporada, esto después de sus outfits nupciales con los que llegó al altar con Christian Nodal; recordemos que desde hace años la cantante ha acaparado todos los reflectores por un estilo único y muy mexicano que ha llevado hasta lo más moderno. Por medio de una publicación en Instagram la "princesa del regional mexicano" dio una cátedra de moda con la que dejó en claro cuáles son los elementos que no podemos descuidar en esta temporada.

Este es uno de los más recientes looks que presumió la hija de Pepe Aguilar. (Foto: IG @angela_aguilar_)

¿Cómo usar un vestido blanco en otoño?

Los colores cálidos y neutros son los preferidos de la temporada otoño-invierno y sin importar el año, siempre se colocan dentro de las principales tendencias a la hora de vestir y prueba de ello es que las blusas de cuello alto y manga larga abunden por todos lados en estas tonalidades. Pero si hay algo que acaba de demostrar la nieta de Flor Silvestre es que esta prenda no es la única que podemos usar, ya que también es necesario un vestido blanco que es muy fácil de combinar, ¡pues queda con todo!, y aquí te compartimos algunos trucos para que te luzcas con todo el estilo.

De acuerdo con Ángela Aguilar, lo primero y más importante es llevar un vestido blanco elegante y sencillo, esta dupla es la que te permitirá lucirte en todos lados y sin importar tu edad, ya que favorece a los 20, pero también después de los 50, ¿le darías una oportunidad? Aquí te compartimos los elementos que la cantante escogió para su último outfit, entre los que destacan:

Un vestido blanco sin mangas.

Un corte entallado para resaltar la figura.

Tirantes anchos y cuello redondo para aportar elegancia y glamur.

Usar un vestido corto para darle un toque juvenil y coqueto.

Estos elementos te pueden ayudar a acaparar miradas por donde sea. (Foto: IG @angela_aguilar_)

¿Qué accesorios le puedo poner a un vestido blanco?

Una de las preguntas que más se hacen las mujeres a la hora de elegir un vestido blanco para su día a día es cómo combinarlo, pues más allá de la confección también es importante añadir accesorios que eleven el look. De acuerdo con los expertos en moda, quienes quieren verse todavía más elegantes, "old money" y modernas pueden agregar joyería dorada que aporte un extra de glamur a la imagen, aunque eso no lo es todo, pues también se pueden mezclar aretes, collares, pulseras y anillos color plata que aporta mucho más estilo.

Cabe destacar que sobre esto último también puedes elegir llevar un solo color de joyas, es decir, oro o plata. Y como sabemos que no todo se queda con estas piezas, sino que se puede jugar con un estilo mucho más elevado, aquí te dejamos la recomendación clave de Ángela Aguilar, quien demostró que unos audífonos de diadema son perfectos para un look más moderno y juvenil, pues hacen que la elegancia de la prenda se mezcle con lo más moderno.

Al llevar un vestido blanco puedes combinarlo con accesorios como:

Joyas.

Cinturones.

Zapatos nude para unas piernas kilométricas.

Calzado de colores, en especial el rojo que estará de moda este otoño y que resaltará tu look.

Tenis blancos si buscas algo más cómodo.

Cinturones que terminen de definir tu figura.

También puedes agregar un bolso de mano con colores claros o brillantes que resalten todavía más tu imagen.

Una chamarra negra de piel o una de mezclilla.

¿Le robas el estilo a Ángela Aguilar? (Foto: IG @angela_aguilar_)

¿Cuándo se usa un vestido blanco?

Si bien para muchas personas los vestidos blancos sólo se asocian con las bodas (aunque nunca si tú eres la invitada), bautizos y primeras comuniones, lo cierto es que estos son piezas básicas del clóset a las que les podemos sacar mucho provecho y no sólo en el otoño, sino todo el año, pues son sencillos y fáciles de combinar. No importa si lo usas para ir a la escuela, la oficina o una noche de fiesta, el resultado siempre será icónico y sin importar qué accesorios lleves en tus looks.

¿Qué ropa interior debo usar para un vestido blanco?

Uno de los mayores problemas y retos a los que nos enfrentamos cuando usamos un vestido blanco o cualquier otra prenda de este color, como pueden ser los pantalones o las blusas es el cómo combinarlos con la ropa interior, pues una mala elección de esta puede ocasionar que se transparente y quede a la vista de todos. Quienes aman esta tonalidad saben que puede ser un dolor de cabeza lidiar con que el encaje, el estampado o los colores seleccionados queden ante la vista de todos porque las prendas blancas se hacen semitransparentes.

Afortunadamente, existen trucos que sólo los conocedores han aplicado y que seguro te sacarán de un apuro; la recomendación es que al llevar una prenda blanca te asegures que tu ropa interior es de colores como el gris claro y el rojo, pues estos crearán un contraste con el tono claro y con ello asegurarás que no se transparenten. Y lo que siempre debes evitar con: los colores llamativos, calzones y brasieres blancos que quedarán a la vista fácilmente, piezas de encaje o con estampado.

