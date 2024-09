Kate Middleton y el príncipe William se olvidan de los conflictos y mandan mensaje de cumpleaños a Harry

El príncipe Harry cumple 40 años y en medio del marcado distanciamiento con la Familia Real Británica, misma que abandonó junto a su esposa Meghan Markle en enero de 2020, todo parece indicar que los royals están limando sus asperezas, pues hace unas horas le dedicaron un mensaje de cumpleaños al duque de Sussex. Incluso su hermano, el príncipe William, y su cuñada, Kate Middleton, aparecieron en este aniversario de nacimiento para dedicarle unas palabras.

Los mensajes de felicitación que Harry recibió se compartieron por redes sociales y no por un comunicado oficial, aunque tanto la Familia Real Británica como institución, así como William y Kate, compartieron una foto del duque de Sussex, quien ha tenido escasos acercamientos con sus parientes desde el 2020, entre ellos la visita por la muerte de la reina Isabell II, así como un acercamiento con el rey Carlos III tras confirmar al mundo que tiene cáncer.

Ahora, en las cuentas oficiales de los royals británicos se compartió una nueva foto del esposo de Meghan Markle; se trata de un retrato en el que se le ve de lo más sonriente y elegante. En lo que respecta a las palabras, fueron breves, pero demuestran que cada vez hay un mayor acercamiento entre ellos como institución y su desertor. Hay que recordar que el abandono del príncipe no sólo lo llevó a vivir en Montecito, California, en los Estados Unidos, sino también a ser una de las figuras más escandalosas de la institución.

Así felicitaron al príncipe Harry por su cumpleaños. (Foto: IG @theroyalfamily)

La Familia Real felicita a Harry en su cumpleaños 40, ¿qué mensaje le mandan?

A través de la cuenta oficial de Instagram de The Royal Family, con más de 13 millones de seguidores, se compartió un retrato del príncipe Harry en el que se le ve muy sonriente. Allí, brevemente recordaron que hoy cumple 40 años, además que lo mencionaron por su título real, es decir, el del duque de Sussex. Lo anterior emocionó a los seguidores de la monarquía, quienes con opiniones divididas reaccionaron a la publicación.

"¡Deseando al duque de Sussex un muy feliz 40 cumpleaños hoy!", se lee en la publicación.

Si bien lo anterior despertó demasiado el interés, ya que en cumpleaños anteriores no se habían compartido mensajes hacia los duques de Sussex, algo que resultó todavía más emocionante es que a este mensaje de cumpleaños también se sumaron los príncipes de Gales, quienes con mucha emoción también postearon el retrato de su pariente y dedicaron unas breves palabras con las que salió a relucir que han limado sus asperezas.

Kate Middleton y el príncipe William felicitan a Harry en su cumpleaños

Por medio de una historia de Instagram, la cuenta oficial de Kate Middleton y del príncipe William, los próximos reyes del Reino Unido, compartieron la publicación de The Royal Family y agregaron: "le deseamos un feliz cumpleaños 40 al duque de Sussex". Las palabras antes mencionadas han causado revuelo en las redes sociales con todo tipo de mensajes.

Los príncipes de Gales no compartieron más palabras a Harry. (Foto: IG @princeandprincessofwales)

"No ha habido una publicación como esta en años hacia Harry. ¡Tan lindo verlo!", "eso es muy amable de su parte, elegante y amable", "feliz cumpleaños desde Netflix, Spotify, Oprah y Penguin Random House", "todos los comentarios desagradables son injustos e innecesarios, no has caminado en los zapatos de Harry y vivido su vida", "me siento tan mal por William y el personal de @princeandprincessofwales porque ahora tienen que volver a publicar esto en su historia de Instagram" y "una jugada más elegante de lo que se merece" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Algunos de los comentarios hacen mención de las polémicas declaraciones que tanto Harry como Meghan han hecho en los últimos años, primero en su primera entrevista pública, seguida de un pódcast en Spotify, un documental de Netflix donde mostraron parte de sus vidas y rematando con un libro de memorias publicado por el hijo menor del rey Carlos III. Todo esto ha marcado un claro distanciamiento entre los miembros de la familia; de hecho, no le dedicaban un mensaje de cumpleaños como este desde el 2021, esto tras la entrevista que los duques de Sussex le dieron a Oprah Winfrey.