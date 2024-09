¿Cuál es el significado espiritual del olor a podrido y cómo protegerte?

Los cinco sentidos son los que nos permiten desenvolvernos en el mundo, pero en el plano espiritual, el olfato juega un papel muy importante, ya que es por medio de él que podemos saber qué es lo que está ocurriendo con la energía que nos rodea; por ejemplo, para nadie es secreto que cuando nos llega un olor a vainilla, son nuestros ángeles tratando de comunicarse con nosotros, pero no siempre es un olor agradable el que nos llega.

El claro ejemplo de lo anterior es que en ocasiones los hedores a quemado, a gas, a podrido, o simplemente a algo que no nos resulta tan agradable para la nariz, puede ser una alerta que no hay que ignorar y que indica que algo anda mal. En lo que respecta a ese olor fétido que viene de la nada y de pronto, pero que nos hace sentir que se trata de algo "echado a perder" está sumamente relacionado a algún trabajo en nuestra contra, o bien, a la presencia de alguna entidad muy cerca de nosotros.

Así que si alguna vez has notado que constantemente te has encontrado el olor a podrido, pero al momento de buscar el origen o la fuente que está de este desagradable olor no encuentras nada que dé señales que podría tratarse del ambiente, la recomendación es que comiences a prestar atención a lo espiritual, ¡y comiences a protegerte! Es por ello que hoy te contamos qué significa este molesto hedor y cómo puedes evitarlo en tu vida diaria.

¡Deja de sufrir! (Foto: Freepik)

¿Qué significa cuando te llega un olor a podrido?

Si a tu al rededor no existe ninguna fuente que detone el olor a podrido debes de saber que el significado es más profundo de lo que te imaginas, ya que podría tratarse de la presencia de entes o espíritus que se pegan a nuestra persona; sin embargo, una de las causas más comunes cuando percibimos este hedor es cuando hacen trabajos en nuestra contra con magia negra. Es importante que sepas de esto último que se puede tratar de un hechizo contra ti o contra el lugar del que se desprende el olor.

Así que si comienzas a sentir este olor es momento de empezar a cuidar de tu energía y, sobre todo, a protegerla con algunos rituales de purificación que son tan sencillos que es probable que alguna vez los hayas hecho. De esta manera lograrás que el olor desaparezca y que tu energía no se vea afectada.

¿Cómo puedo proteger mi energía espiritual?

Las limpiezas energéticas son la mejor opción para proteger tu energía espiritual y la mejor parte de ellas es que no necesitas recurrir a un experto, pues desde tu casa o en el lugar en el que percibas una energía negativa también puedes aplicar estos sencillos rituales, como es el encender un incienso para purificar el lugar. Aquí te dejamos algunas opciones que puedes intentar.