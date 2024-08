Kylie Jenner se suma a la tendencia del azul celeste con un bikini satinado que crea una imagen de mujer elegante y cara

¡El verano está por acabar!, pero con ello tenemos el pretexto perfecto para olvidarnos de todo y darnos una mini escapada a la playa para disfrutar de las vacaciones y hacer que el mar, la arena y el calor nos enamoren todavía más, pero eso sí, ¡con un buen look! A lo largo de esta temporada hemos visto muchas tendencias para lucirnos como son los vestidos boho, el crochet y hasta las transparencias, pero hay una pieza que nunca puede faltar: el bikini.

Pero existen muchas tendencias, formas y estilos para lucir un traje de baño de dos piezas, pero aceptémoslo, nuestra mayor inspiración siempre serán las celebs, quienes saben mejor que nadie cómo estar a la moda y lucir icónicas. Es por ello que hoy te hablaremos del más reciente outfit playero de Kylie Jenner, quien nos acaba de dejar en claro que hasta un bikini nos puede hacer lucir una imagen elegante y cara.

Kylie Jenner se lució con una sesión de fotos para su colección de verano en Khy y destaca este bonito bikini azul celeste. (Foto: IG @kyliejenner)

De acuerdo con lo que nos dejó ver Kylie Jenner, lo ideal para causar sensación en esta temporada es apostar por un color brillante como es el caso del azul celeste, mismo que tiene una larga de ventajas y por el que muchas mujeres lo lucen, especialmente durante las vacaciones del verano. En su carrete de fotos publicadas este martes en Instagram, la socialité también nos sorprendió con un diseño que resulta chic, pero también elegante y sofisticado.

Usar un bikini en color azul celeste te puede ayudar a que tu bronceado se note todavía más.

te puede ayudar a que tu se note todavía más. Apostar por un efecto satinado en el traje de baño también es ideal para sumarse a la tendencia "old money", pues esta textura automáticamente agrega elegancia a la imagen.

en el traje de baño también es ideal para sumarse a la pues esta textura automáticamente agrega elegancia a la imagen. Además de las tendencias, no dudes en llevar algo clásico , tal y como lo demostró la hermana menor de Kim Kardashian, quien combinó un top clásico de corte triangular con unas bragas brasileñas para algo más juvenil y coqueto.

, tal y como lo demostró la hermana menor de quien combinó un top clásico de corte triangular con unas bragas brasileñas para algo más juvenil y coqueto. No te olvides de los pequeños detalles y al usar un bikini como este, logra verte sofisticada con un peinado de " clean look " para llevar el cabello recogido.

" para llevar el cabello recogido. También puedes agregar joyas que eleven tu outfit; en el caso del azul celeste no hay mejor opción que apostar por anillos, aretes, collares y hasta cadenas para la cintura en color plata.

El peinado también es pieza clave para verte elegante y cara. (Foto: IG @kyliejenner)

¿Qué tipo de estilo tiene Kylie Jenner?

El estilo de Kylie Jenner siempre ha sido fuente de inspiración para mujeres jóvenes, no por nada es conocida como la "king Ky", además que en la década de los 2010 ella junto a su hermana Kendall impusieron las tendencias de moda del momento y ahora no es la excepción; sin embargo, vemos una imagen distinta y más madura, ya que tanto en sus looks del diario como en los que posa para sus marcas homónimas, lleva un estilo clásico-atemporal.

Lo anterior le permite lucirse todo el tiempo, pero lo más importante es que al recrear los looks que lleva se puede conseguir el balance perfecto entre lo moderno y juvenil con lo elegante y caro, así que no dudes en "robarle" esta idea para disfrutar de los últimos días del verano en los que el color azul celeste es el gran protagonista. ¿Le darías una oportunidad?