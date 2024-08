Beayty Creations x My Little Pony: ¿dónde comprar la colección de maquillaje?

En la industria cosmética cada día salen nuevas colaboraciones que causan sensación entre quienes aman el maquillaje. Esta vez no fue la excepción, pues la marca Beayty Creations lanzó una colaboración con My Little Pony lo que ha causado furor entre quienes recordamos con esto nuestra infancia y no es para menos, pues se trata de una serie de productos con mucho glowy y fantasía que sin duda amarás.

Beayty Creations x My Little Pony es una colección que incluye varios productos como sombras, labiales, Body Lotion, aceite para labios e iluminar entre otros productos para darle a tu piel un aspecto muy radiante y con ese toque de fantasía que recuerda el mundo Pony

¿Cuánto cuesta la colección de Beayty Creations x My Little Pony?

Esta colección forma parte de los últimos lanzamientos de la marca. Foto: Especial

Sin duda esta colección de maquillaje está pensada para las más jóvenes, pues se trata de aportar mucho brillo al maquillaje del día a día con un toque de fantasía que aporta el mundo Pony. Aunque los productos de esta marca se pueden encontrar en tiendas como Sanborns, Liverpool, o Suburbia, sin embargo es mucho más fácil que tengas acceso a esta cada de colección mediante la página oficial de la marca.

Tiene un costo de mil 650 pesos mexicanos, pero si no quieres comprar todo el paquete completo también los productos se venden por separado para que adquieras lo que realmente sea de tu gusto. Los precios van desde los 129 pesos para glitter corporal o labiales en 149 pesos.

También hay un set de brochas de maquillaje en 259 pesos o sombras en 325 pesos. Los accesorios son un clásico, por lo que en esta colección no pueden faltar los espejos y hasta un vaso para líquidos.

¿Qué incluye la caja de colección Beayty Creations x My Little Pony?

Es una excelente idea para un regalo. Foto: Especial