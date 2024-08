Cómo hacer para 'resetear' la lavadora si ya no lava bien

Es importante mantener la lavadora en óptimas condiciones para prolongar no solo su vida útil, sino que también asegurar que la ropa se lave eficientemente. Con el tiempo, la acumulación de suciedad, restos de jabón y moho puede llevar a olores desagradables y una disminución en su eficacia. Es un electrodoméstico que se mantiene húmedo y un lugar donde el mal olor y los gérmenes pueden establecerse si no hace una limpieza profunda cada determinado tiempo.

En algunos casos, el uso continuo de la lavadora puede hacer que deje de funcionar correctamente, manifestándose en olores desagradables, ropa que no se lava bien o problemas para evacuar el agua. Si te encuentras con este problema, te revelamos un truco para que puedas solucionarlo, sin gastar de más. Toma nota para que tu electrodoméstico quede en óptimas condiciones.

Si tu ropa no queda bien luego del lavado, aprende a resetear a tu lavadora. Fuente: Frepik

Esta es la solución para la lavadora que no lava bien

Si tu lavadora no funciona bien, es decir, no exprime bien la ropa hay un pequeño truco y consiste en resetear tu máquina. No requiere mucho tiempo y es fácil de realizar. Para ello debes seguir el paso a paso que detallamos a continuación.

Este es el proceso para resetear a tu lavadora:

1- Apaga la lavadora, mantén el tambo vacío y que esté conectada.

2- Para resetearla vas a tener que dar vuelta a la izquierda, partiendo desde "apagado".

3- Luego regresa a “apagado” y ahora ve del lado contrario dos veces. Vuelves una vez más a “apagado” y ahí prenderán todos los focos.

4- Después pon el botón en enjuague y cuando el botón está prendido debes de darle clic al botón de inicio, con esto van a prender los focos y así se van a quedar entre 3 a 10 minutos.

Esto ayuda a corregir problemas de la máquina y a su vez regresa nuevamente para que puedas lavar de manera normal.

Intenta este truco de resetear a tu máquina para que funcione bien. Fuente: Pinterest

Si reseteaste la lavadora y esta no exprime, ni mucho menos lavar, puede deberse a que no esté centrifugando. Uno de los problemas principales se debe a que el condensador podría estar deteriorado, lo cual hace que no soporte el peso de la ropa. Otro problema podría ser el tubo de desagüe, que puede estar roto y por eso no hace su trabajo. En ese caso, deberás solicitar la ayuda de un especialista para la solución del problema.