Estos son los 10 colores que conquistarán el verano para tener un pedicure perfecto

Con la llegada del verano, las sandalias y zapatos abiertos se convierten en el calzado predilecto y con ellas surge la necesidad de mantener unas uñas de los pies impecables. Y si bien, esta temporada está hecha para experimentar con las tonalidades que más resuenen contigo, las expertas en moda han señalado algunos colores que están reinando en el street style y todo parece indicar que los veremos hasta muy entrado el otoño.

¿Cuáles son los colores en tendencia para el pedicure de verano?

Según expertas, independientemente del color que elijas, es importante optar por un esmalte semipermanente, ya que no solo ofrece mayor durabilidad, sino que también resiste hasta cuatro semanas incluso con el uso continuo de sandalias y caminatas en la playa, lo que te ayudará a olvidarte de los retoques mientras disfrutas de un merecido descanso. Así que si aún no te has decido por el esmalte que resaltará tus pies esta temporada, aquí te dejo 10 opciones para que encuentres inspiración.

Este tipo de esmalte es ideal para las vacaciones largas, ya que mantiene un brillo intenso y duradero, eliminando la preocupación por retoques constantes.

Fotografía: Pinterest/L.

Blanco: resalta sobre la piel bronceada, creando un contraste llamativo, por lo que es ideal para combinar con cualquier look veraniego, desde un conjunto casual hasta uno más elegante.

Naranja melocotón: este color lleno de energía hace que los pies y el calzado llamen la atención. Es un tono muy tropical que evoca frutas de la temporada como el mango o la papaya, perfecto para un look veraniego vibrante.

Baby blue: este tono suave evoca la tranquilidad y frescura del mar y el cielo azul. Es una elección ideal para quienes buscan un color relajante y refrescante para el verano.

Metalizados o glitter: los tonos plateados, dorados y cobrizos añaden un toque de glamour y modernidad. Estos colores reflejan la luz, haciendo que los pies brillen, especialmente bajo el sol de la playa.

Rojo clásico: el rojo es una apuesta segura tanto para manicuras como pedicuras. Es un color que nunca pasa de moda y sigue siendo uno de los más solicitados en los salones de belleza por su elegancia y versatilidad.

Rosa fuerte: sin llegar a los tonos neón, el rosa en tonalidades fuertes es muy popular en verano. Agrega un toque muy femenino a cualquier look, siendo una elección favorita entre muchas mujeres.

Verde menta: este tono llamativo y atrevido aporta frescura a los looks más modernos. Es perfecto para quienes buscan un color distintivo y fuera de lo común.

Amarillo: aunque no suele ser un color tendencia, este verano el amarillo está muy de moda. Es un color alegre que añade un toque original y llamativo a cualquier pedicura.

Beige neutro: este color es ideal para quienes prefieren una pedicura más discreta pero pulida. El beige neutro combina con cualquier outfit, ofreciendo un aspecto limpio y sofisticado.

Lavanda: es un color suave y elegante que evoca la calma de los campos de lavanda en flor. Es una opción perfecta para quienes buscan un color delicado pero sofisticado para el verano.

Cada uno de estos colores ha sido seleccionado por su versatilidad y capacidad para complementar diversos estilos de sandalias.

Fotografía: Pinterest.

¿Cómo cuidar los pies durante el verano?

Durante el verano, nuestros pies están más expuestos debido al uso frecuente de sandalias y calzado abierto, lo que requiere cuidados específicos para mantener su salud y apariencia. La hidratación es fundamental, por lo que se recomienda aplicar crema hidratante específica para pies dos veces al día, así como mantener una buena hidratación interna bebiendo suficiente agua. Además, la exfoliación regular es esencial para eliminar las células muertas y evitar la formación de durezas, pudiendo utilizar un exfoliante específico o una piedra pómez.

Otro aspecto crucial es la protección solar, ya que la piel de los pies también puede sufrir quemaduras solares, por lo que es importante aplicar protector solar con un factor de protección alto en el empeine y los dedos. La elección del calzado adecuado también juega un papel importante, pues se deben preferir sandalias y zapatos que permitan la ventilación y evitar el uso prolongado de tacones altos para prevenir deformidades y dolor en los pies.

Estos cuidados no solo mejoran la apariencia de los pies, sino también su salud general, permitiendo disfrutar del verano sin preocupaciones.

Fotografía: Pinterest/SKIND.EARTH

La higiene diaria es fundamental para mantener los pies saludables, por ello, es necesario lavar los pies diariamente con agua y jabón suave, asegurándose de secarlos completamente, especialmente entre los dedos para evitar infecciones fúngicas. Además, es aconsejable cambiar los calcetines diariamente y optar por materiales que absorban bien la humedad. El corte adecuado de las uñas es otro aspecto a considerar ya que se deben cortar de forma recta para evitar que se encarnen y no demasiado cortas para reducir el riesgo de infecciones.

Para tratar durezas y callosidades, se recomienda el uso de cremas específicas que contengan ácido salicílico o urea, y en casos persistentes, consultar a un podólogo; además, mantener los pies secos y usar polvos antifúngicos puede prevenir infecciones fúngicas. Los masajes regulares pueden mejorar la circulación y aliviar la tensión, y en caso de problemas crónicos, es fundamental realizar revisiones periódicas con un podólogo.