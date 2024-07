El oro negro: este superalimento es ideal para personas de 50 años o más; protege el corazón y combate el envejecimiento

A lo largo del planeta existen una larga lista de superalimentos que se encargarán de ayudar a prevenir enfermedades y aportar una larga serie de beneficios para el cuerpo humano. En esta ocasión vamos a presentar un alimento que se convertirá en el mejor aliado de las personas de 50 años o más, ya que ayudará a proteger el corazón, así como a combatir el envejecimiento, reducir la inflamación y algunos otros beneficios.

De acuerdo a estudios recientes se confirmó que existe un tubérculo que tiene una gran cantidad de beneficios para el cuerpo humano, más para las personas que están cerca de la tercera edad. Se trata de la 'mashua', un elemento de la naturaleza que se da principalmente en la zona de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, pero que poco a poco se va haciendo de un lugar en el mercado mexicano gracias a los grandes beneficios que tiene. Este producto es conocido como el 'oro negro'.

La mashua es un tubérculo que se da en la zona de Sudamérica (IG: intuicion_femenina)

¿Cuáles son los beneficios y propiedades de la mashua?

El tubérculo tiene una forma bastante particular y un color oscuro que hará que no se le antoje a las personas, opero al conocer su perfil nutricional y todos los beneficios que tiene para el cuerpo hace que la gente se olvide de su aspecto y lo consuma con frecuencia. El tubérculo se compone de agua, un 20 por ciento de carbohidratos y un 15 por ciento de proteína. Es rico en aminoácidos esenciales, vitamina C y B, calcio, fibra y almidón. Estos elementos lo convierten en superalimento.

Ayuda a la piel: gracias a sus componentes, es un alimento fundamental para mantener las células jóvenes y con esto que se mantenga perfecta la piel de las personas que la consumen.

Disminuye los dolores musculares: este superalimento cuenta con propiedades antiinflamatorias y analgésicas que serán fundamentales para calmar las dolencias que aparecen con el paso de los años.

Previene el envejecimiento: gracias a sus poderes para restaurar el cuerpo, la piel y otros elementos, es fundamental para prevenir los rastros de la edad a nivel externos como internos. Se tiene que recordar que ayuda a la producción de colágeno.

Reduce la probabilidad de contraer diferentes enfermedades: gracias a que mantiene la células jóvenes es fundamental para el cuidado y el tratamiento de los riñones, así como enfermedades del corazón.

El oro negro adquiere su color cuando está listo para consumirse (Pixabay)

¿Cómo se puede comer la mashua?

El oro negro se puede consumir de muchas formas, pero vamos a presentar algunas de las más comunes para todos aquellos que quieran comenzar a consumirlo. Se tiene que mencionar que al ser un tubérculo se puede consumir como si fuera una papa, eso sí, su sabor es como el de un rábano picante.

Cruda

Cocida

En un guiso

Como guarnición con una carne o pescado

En una mezcla de verduras

¿Qué es un superalimento, ejemplos?

Los superalimentos suponen aquellos productos de la naturaleza que cuentan con una gran cantidad de beneficios para el cuerpo y la salud de las personas. Entre la lista de alimentos que entran en esta categoría se encuentran algunos como las semillas de chía, el aguacate, la espirulina, las bayas de goyi y muchos otros elementos de la naturaleza que pueden prevenir enfermedades con el simple hecho de consumirlas.