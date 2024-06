Aprende a limpiar las superficies de acero inoxidable con Coca-Cola

Sin duda alguna la Coca-Cola le encanta a muchas personas por su delicioso sabor, pero te vas a sorprender cuando sepas que este refresco tiene una fórmula muy eficiente para limpiar, así como lo lees. Aquí te vamos a enseñar cómo limpiar superficies de acero que tienen manchas impregnadas ya sea de grasa o suciedad, además las protege y elimina el óxido.

Está soda es una bebida carbonatada que por su fórmula e ingredientes que contiene es perfecta para hacer la limpieza en varios lugares de tu hogar, así que si te sobró un chorrito de aquella reunión que tuviste en tu casa, no la tires, úsala para fregar, pero recuerda que no debe tener muchos días de haberse abierto.

Seguir leyendo:

Elimina el moho de las regaderas y mamparas, déjalas como nuevas con este remedio casero

Aprende a usar el bicarbonato de sodio para dejar los pisos y azulejos como nuevos de forma sencilla

Si te sobró un chorrito de aquella reunión que tuviste en tu casa, no la tires, úsala para fregar | Foto: Freepik

¿Por qué la Coca-Cola quita el óxido?

Lo ideal sería que no uses la Coca-Cola de varios días, pues la efectividad de la soda para quitar el óxido tiene que ver con su efervescencia e ingredientes activos cuando la destapas. Este refresco suele perder estas propiedades cuando ya lleva muchos días abierta, por eso es indispensable que la uses el mismo día o al siguiente de haberla abierto.

Un consejo que debes implementar es limpiar bien las superficies con un trapo y agua donde agregues el refresco ya que es una bebida con mucha azúcar y las áreas pueden quedar pegajosas, lo que puede atraer en el futuro algunos insectos como cucarachas, moscas o mosquitos.

Lo ideal sería que no uses la Coca-Cola de varios días, pues la efectividad de la soda para quitar el óxido tiene que ver con su efervescencia | Foto: Freepik

Limpiar con Coca-Cola y bicarbonato

Otro uso increíble que le puedes dar a la Coca-Cola es al mezclarla con bicarbonato, al fusionar estos dos poderosos ingredientes obtendrás resultados increíbles. Esta fórmula te puede servir también para otras áreas de tu cocina, por ejemplo cuando la estufa está llena de sarro, solo necesitas preparar esta fórmula y agregarla directamente al área más sucia.

También le puedes dar a este tipo de refresco un uso para limpiar el inodoro, esta parte del baño se ensucia con mucha facilidad, al agregar esta mezcla y dejarla reposar por 15 minutos será más fácil de limpiar, solo tienes que cepillar y enjuagar. Inmediatamente podrás observar que quedará más blanco.