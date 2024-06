Bikini rojo, un clásico que se puede llevar a los 50 años y más de 60, según Lourdes Munguía

El rojo es el color clásico del verano y es tan versátil que lo podemos llevar en un labial, en las uñas o en los accesorios, pero si hay algo que no puede faltar en esta época del año son los looks de playa con los cuales coronarnos como unas verdaderas diosas de la moda y la belleza. Es por ello que hoy te compartimos una inspiración que además de rejuvenecerte y hacerte ver radiante, te ayudará a demostrarle al mundo que la edad no es limitante para lucir espectacular.

Retomamos un look que la actriz Lourdes Munguía compartió el verano pasado, pero que al ser clásico y elegante, se convierte en una opción atemporal que se puede llevar todo el tiempo. Se trata de un icónico bikini rojo con el cual se logra una imagen muy femenina y sensual, pero que al mismo tiempo resulta rejuvenecedora y, por si fuera poco, también es sensacional para mostrar una imagen fresca y juvenil entre los 50 años o más de 60. ¿Le das una oportunidad?

Lourdes Munguía es nuestra fashion inspo del momento. (Foto: IG @lourdes.munguia)

¿Cómo usar un bikini después de los 50 años?

Los 50 y después de los 60 años es el momento en el que muchas mujeres aseguran que viven "sus nuevos 20's" y como tal no temen en experimentar con su estilo para siempre lucir radiantes; es precisamente por lo anterior que no dudan en llevar un buen bikini cuando se van de vacaciones a la playa. Y es que los diseños de bañador de dos piezas son populares porque nos permiten conseguir una imagen fresca para disfrutar del calor y al mismo tiempo presumir la figura.

Aunque en este 2024 los microbikinis son la tendencia del verano, sabemos que muchas mujeres maduras prefieren algo menos revelador para en su lugar lucir algo más elegante y con lo que se sientan cómodas. Es por ello que es perfecto tomar como referente a Lourdes Munguía, quien ha llevado bikinis en distintas ocasiones, pero que con un diseño rojo dejó en claro que es el color del momento y que hay que aprovecharlo al máximo.

¡Todos te voltearán a ver! (Foto: IG @lourdes.munguia)

Las tonalidades rojas son de las preferidas para lucir en la playa y todo gracias a que con su brillo se resalta el tono de nuestra piel y cuando ya llevamos días en la playa, logra que el bronceado se vea mejor que nunca y contrario a lo que ocurre con tonalidades oscuras como el negro o el azul marino. Por supuesto, al usar un bikini y recrear el look de Lourdes Munguía también se deben de considerar otros aspectos.

Como te contábamos, es probable que las mujeres de 50 años o más de 60 se despidan de los microbikinis para en su lugar llevar diseños más elegantes. Prueba de ello son las dos fotos anteriores de la actriz, en donde se ve un top con corte triangular para presumir un escote chic, mientras que las cintas delgadas brindan delicadeza y feminidad a la imagen; por último, para las bragas un tiro a la altura de las caderas ayuda a lograr una silueta de reloj de arena y aunque el abdomen queda al descubierto, no se enseña de más.