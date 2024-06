¿Cómo evitar las agruras en la noche para dormir bien? te presentamos 3 consejos que te ayudarán a combatirlas

Las agruras en la noche o el reflujo gástrico es una de los males que mas aquejan a los adultos, por lo que se buscan algunas formas para prevenir estos problemas previo a dormir. Gracias a la necesidad de poder dormir sin problemas, la gente recurre a muchos tratamientos naturales o a algunos medicamentos para aliviar esta sensación y descansar de la mejor manera posible.

Se tiene que recordar que el conocido como reflujo gástrico es provocado por una hernia hiatal, una deficiencia en las funciones del esfínter o deficiencias en la parte baja del esófago y la unión con el estómago. Lo mejor será explicar algunos consejos que brindan los expertos para evitar las agruras antes de dormir.

Las agruras antes de dormir se pueden evitar con estos consejos (Shutterstock)

¿Cómo evitar agruras en la noche?

Es importante mencionar que este tipo de consejos no hará que se eliminen las agruras por completo. En realidad solo ayudará a controlarlas y poder dormir de mejor manera. En caso de seguir con los síntomas a pesar de seguir estos consejos, se debe recurrir con un experto para que determine el tratamiento a seguir.

Evita comer cerca de la hora de dormir: es importante tener en cuenta la hora para cenar. Es importante que la última comida del día debe realizarse dos o tres horas antes de dormir. Dentro del apartado de la cena se recomienda consumir productos ligeros y que no contengan grasa.

Evitar ropa ajustada para dormir: la mejor forma para dormir es con ropa suelta y cómoda. La idea es no crear presión en la zona del estómago, ya que esto podría empeorar los síntomas.

Las agruras antes de dormir se pueden evitar con una cena ligera (Pixabay)

Dormir del lado izquierdo: es importante tener en cuenta que existe un lado predilecto para dormir. Para los que tienen reflujo gástrico el lado izquierdo. Eso sí, no se tiene claro el motivo, pero se sabe que funciona. Se piensa que tiene que ver con la forma del sifón del estómago. Esta postura hará que se mantenga elevado el esfínter del esófago.

Existen muchos otros trucos para ayudar a eliminar las agruras antes de dormir, pero estas son las más comunes y clásicas, por lo que si no funcionan o no disminuyen los síntomas se debe acudir con el médico. Se debe mencionar que al ser remedios naturales no se obtienen resultados de inmediato, pero sí pequeñas mejoras con el paso de los día.