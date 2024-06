¿Qué es el alcoholismo? Dos expertos aclaran tus dudas

Sin exagerar, el alcoholismo es uno de los problemas de salud pública más graves en México. De acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el 55.5 por ciento de la población tiene un consumo más o menos constante de alcohol.

Aún más, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dentro de tres décadas la esperanza de vida en México habrá disminuido en un año debido exclusivamente al alcoholismo.

“A nivel mundial, 43 por ciento de la población (poco más de 2 mil millones de personas) mayores de 15 años ha consumido alcohol al menos una vez en el último año. Asimismo, el consumo anual per cápita de alcohol puro es de 15.1 litros e inicia antes de los 15 años de edad”, detalla el estudio.

Por esta razón, detectar los primeros síntomas del alcoholismo y actuar en consecuencia es una de las mayores preocupaciones de salud a nivel global y, por supuesto, entre las autoridades mexicanas.

¿Quién es un alcohólico?

De acuerdo con la definición de la Clínica Cleveland de Estados Unidos, el alcoholismo es una condición médica común, que consiste en que quien la padece no puede dejar de beber, aún cuando ello le causa problemas de salud y conducta. Pero algunas veces va más allá.

“El alcohólico se define por las consecuencias. Es importante citar que no tiene que ver ni con la frecuencia de consumo ni con la dosis, hay gente que cuando bebe dos copas o una copa es suficiente para hacer algo que sería incapaz de hacer cuando no bebe, como violar a una persona, robar, etc.

Más allá de las dosis, algunos expertos definen al alcohólico por los problemas que tiene. Foto: Pexels

“Esa persona no debe beber nada, independientemente de la dosis y la frecuencia. Entonces, si a ti tu forma de beber te causa problemas biológicos, psicosociales, económicos y a pesar de que te está causando problemas sigues bebiendo, debes considerarte un alcohólico y tienes que dejar la dosis”, explica el doctor José Ángel Prado, coordinador de Información Pública de Alcohólicos Anónimos.

Esta condición médica conlleva una serie de problemas no solo para la persona que bebe, sino para aquellos con los que se relaciona, que pueden ser desde violencia doméstica, ausentismo laboral hasta conductas abiertamente delictivas.

¿Cómo detectar a un alcohólico?

Existe una serie de comportamientos típicos para cualquier persona que padece alguna adicción, y el alcoholismo no es la excepción. La primera de ellas es el consumo que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no debe exceder las cuatro copas por sesión de unas seis horas, en el caso de las mujeres, y de cinco copas, entre los hombres.

“Cuando tu vida empieza a girar en torno a la obtención del consumo de bebidas alcohólicas, es que tienes un problema directamente. Y el ejemplo más claro es que, a lo mejor, el fin de semana bebiste en exceso y ya no fuiste al trabajo el lunes. Y no es un evento aislado, empieza a ser recurrente, esas son señales inmediatas de que hay un problema.

Aquella persona que considera casi cualquier ocasión buena para tomar un trago, probablemente sea un alcohólico. Foto: Pexels

Segundo, cuando tu vida gira en torno a la obtención de alcohol. La señal más importante, la más clara, la más notoria es cuando la gente cercana a uno te dice, ‘oye, como que ya se está haciendo frecuente, oye, tuviste problemas, ¿te acuerdas?’ Hay lagunas del recuerdo”, detalla Juan Arturo Sabines, presidente de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos.

Ante la aparición de cualquier síntoma, no dudes en buscar ayuda especializada, ya sea con los grupos identificados de esta asociación o en las clínicas y hospitales de todo el país, donde se tienen programas que te ayudarán en la recuperación.