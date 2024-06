Conoce de que depende el color de ojos de tu bebé y a que edad es el definitivo

Tal vez la pregunta de muchos padres al momento del nacimiento de su bebé es, además de su salud, al color de sus ojos. Si será marrón, verde, azul o gris debido a que algunos de los progenitores posee determinada tonalidad. La visión del recién nacido es bastante borrosa, y además el color de los ojos no es para nada el definitivo.

De acuerdo con lo expresado por la doctora Clara Álvarez de Toledo, oftalmóloga del Centro de Oftalmología Barraquer, “el color de nuestros ojos está definido por el ADN. Existen distintos genes que determinan los colores de los ojos: marrón, azul o verde, entre los más comunes, aunque existen otras tonalidades. A pesar de que la información genética que se recibe de los progenitores contribuye en la manera en que la melanina, el pigmento responsable de la coloración de nuestra piel y nuestros ojos, determina el color del iris, también depende de su cantidad y distribución presente en esta parte del ojo”.

Al momento del nacimiento, la visión del bebé es borrosa y el color de sus ojos no es definitivo. Fuente: Freepik

Cuánto tiempo debe pasar para saber el color definitivo

El color de los ojos no se define al 100% hasta los seis meses de vida, aunque sí hay bebés que los tienen definidos al nacer. Por ejemplo, los que nacen con los ojos de color marrón mantendrán ese color, o incluso se volverán negros. En el caso de las criaturas que nacen con un color indefinido, que pueden parecer grises o azules oscuros, o incluso azul claro, empezará a definirse entre los seis meses y el año, aproximadamente.

Los especialistas explican que a los tres años se sabe que el color del ojo no va a cambiar, aunque a partir del año del niño se registrarán pocos cambios. No pasará de un azul a un marrón, pero ese verde o azul pueden acentuarse más. No hay una ley genética que indique qué tono tendrá el bebé dependiendo del color que tengan los padres.

Es una aproximación de cuál sería el color del bebé según el de los padres. Fuente: Pinterest

En algunos bebés el color no se define hasta el año o incluso los dos años. Depende mucho la herencia familiar y el color del piel del niño. A las pieles claras, que tienen poca melanina, se las relaciona con los ojos claros:azules, grises o verdes y a las que tienen mucha melanina, con los ojos oscuros: marrones o negros.