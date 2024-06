Elimina las alas de murciélago después de los 50 los 6 ejercicios más efectivos para brazos

Hacer ejercicio en casa sí es posible. Pero para hacerlo hay que conocer cuáles son los ejercicios más efectivos para cumplir nuestras metas; hoy te presentamos una sencilla rutina que puedes realizar en cualquier lugar, pero que está pensada única y exclusivamente para tonificar los brazos. Sabemos mejor que nadie que esta es una de las partes del cuerpo más difíciles de trabajar y que con el paso de la edad se vuelve en un verdadero problema.

Las personas de más de 50 años lo pueden confirmar, pues es cuando los brazos se pueden volver flácidos, sin fuerza y lo peor es que no sólo se sienten a la hora de intentar cargar algo pesado o por sentir debilidad a lo largo del día, sino también porque físicamente nosotros y los otros lo notan. Es común que con el paso de los años aparezcan las famosas alas de murciélago, es decir, aquella molesta piel sobrante y colgante en los brazos, justo por debajo de las axilas que a la larga puede causar inseguridad.

Sigue leyendo:

Elimina la flacidez en los brazos después de los 50 años con esta secuencia en la pared que te hará quemar grasa en minutos

5 ejercicios que adultos de más de 50 años pueden hacer para fortalecer sus rodillas y prevenir lesiones

Lucirás unos brazos torneados y delicados. (Foto: Freepik)

¿Qué ejercicios de brazo son buenos después de los 50 años?

Existen seis ejercicios que son básicos para ganar fuerza en los brazos, algo que después de los 50 años es clave para tener una vida activa, pero que también nos permitirá realizar tareas básicas y sencillas cuando entremos a la vejez, ya sea el sólo levantar las extremidades para alcanzar algo o cargar las bolsas del mercado. Aquí te presentamos todos ellos, o al menos los recomendados por los expertos de FisioOnline, quienes saben cómo ayudar a los adultos a ejercitar los bíceps, tríceps y los omóplatos que son los que nos dan la estabilidad.

Lo primero que tienes que saber sobre esta rutina es que vas a trabajar con el peso de tu propio cuerpo, es decir, que no necesitas ni mancuernas ni pesas para entrenar, aunque no están prohibidas; por el contrario, la pared o una silla te pueden ayudar a lograr tu objetivo de forma segura y sana para que no te lesiones. Aunque se ha comprobado que este tipo de actividad física puede ayudar a eliminar las alas de murciélago, aunque nunca está de más que para recibir atención personalizada busques ayuda de un profesional de la salud.

¿Cómo aumentar la masa muscular a partir de los 50 años?

Colócate frente a una pared y estira los brazos hasta tocar el muro; tu cuerpo debe de quedar de forma paralela a la estructura. Ahora comienza a flexionar los brazos tratando de llevar la frente a la pared y sepárate, pero es muy importante que lleves todo tu cuerpo hacia adelante.

En la posición anterior ahora coloca tus manos juntas y delante de tu pecho; repite el movimiento anterior cuidando que los codos no se despeguen de tu cuerpo, sino que se mantengan cerca del torso.

Así de fácil llegarás a la tercera edad con un cuerpo activo. (Foto: Freepik)

Toma una silla, la mesa o cualquier estructura estable; siéntate sobre lo firme y recarga los brazos; el ejercicio consiste en que con la fuerza de tus brazos empujes tu torso hacia arriba hasta que tus glúteos queden en el aire.

Agarra algún objeto que tengas en casa que pese al menos dos kg, puede ser la bolsa de las compras, una botella de agua o cualquier otro elemento. Deja el peso de cada costado del cuerpo con los brazos extendidos y eleva los hombros, mientras los bajas lentamente.

Apoya una mano sobre tu cama y el otro déjalo colgando con el peso que hayas elegido; después sube con la fuerza de tus hombros, ten cuidado de que el ejercicio sea lento para trabajar correctamente y asegúrate de cuidar que los hombros estén siempre alineados.

Acuéstate en la cama o en el suelo y flexiona tus piernas, como si quisieras acercar tus talones a los glúteos. Ahora estira tus brazos hacia el techo y sostén el peso que hayas elegido; después trata de llevar tu pesa o bolso lo más arriba que puedas y después regresa a la posición inicial. Aquí es importante que no flexiones los brazos.

¿Qué hacer para eliminar la flacidez de los brazos? Sigue esta sencilla rutina