Faldas asimétricas, un básico para la moda veraniega porque destaca la silueta

Este verano estará lleno de propuestas de moda variadas y versátiles. Si la meta es lucir atuendos femeninos y frescos, las faldas asimétricas serán las principales aliadas. Algunos expertos de moda consideran que será la prenda más infalible este verano 2024 porque permitirá tener looks que oscilarán entre lo elegante y moderno, que es la combinación ideal para la mujer actual.

Tendencias de moda para el verano 2024

La moda veraniega da la pauta para correr riesgos y eso representa esta prenda que es atemporal. Muestra de esto es que ha estado en tendencia en diferentes épocas, como los años 90 y luego en los años 2000. Su gran regresó fue en 2022 porque Giambattista Valli lanzó su colección primavera-verano y las incluyó.

Con su colección primavera-verano 2022, Giambattista Valli trajo de vuelta las faldas asimétricas. Fotos: Vogue México y Latinoamérica.

Cómo usar las faldas asimétricas

Al ser las protagonistas de los looks, los expertos en moda sugieren centrar la atención en las faldas asimétricas. Para no recargar los atuendos, la clave es usar complementos discretos, como las blusas lisas que lleguen hasta la cintura; en sí, se trata de los tops básicos porque ayudarán a que haya equilibrio. Otra opción es usar playeras con estampados, especialmente si la idea es tener un look casual y moderno.

Los accesorios son importantes, sobre todo porque este verano 2024 estará en tendencia el estilo maxi. Los colores plata y dorado son los principales en cuanto a pendientes, collares y pulseras; el efecto marino llegará con los accesorios con chaquiras, cuentas y detalles como perlas o imitación de estas y conchas y caracoles pequeños.

Esta prenda es clave para el verano 2024. Foto: Pinterest Louise.

También hay que considerar el calzado que puede ir desde las plataformas boho hasta los tenis. La primera propuesta de calzado es ideal para un outfit formal o semiformal con el que se busca tener un estilo elegante y seductor. La segunda propuesta de calzado le va perfecto a quienes desean tener un estilo relajado, cómodo y moderno.

Estampados, la clave de los looks veraniegos

En el verano nunca faltan los estampados porque les dan realce a los atuendos. Las rayas, los cuadros, los círculos y las flores estarán a la orden del día, sobre todo al momento de lucir las faldas asimétricas. Esto no quiere decir que las faldas lisas no estarán en tendencia, ya que todo depende del estilo de cada persona; en este caso (faldas lisas), los colores imperdibles son el amarillo, blanco, beige, naranja, negro y verde olivo.