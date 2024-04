Qué tipo de fleco te favorece, según la forma de tu rostro

Tener el corte de cabello adecuado siempre hace la diferencia porque ayuda a destacar los rasgos, así como la belleza. Un elemento clave también son los flecos porque aportan desde estilo hasta volumen, indican expertos en peluquería. Claro, como en todo, es importante saber cuál es el fleco más favorable, según la forma del rostro.

Para muchas personas, esta es la gran duda que las desalienta a atreverse a renovar su imagen mediante el uso del fleco. Sin embargo, la generadora de contenido Camila Marambio brinda tips de belleza en torno al tema, explicando cuáles son las opciones perfectas para cada tipo de rostro.

En el mundo de la belleza, hay varias maneras de destacar la belleza y los flecos son una de ellas. Fotos: Pinterest.

Flecos ideales, según tu tipo de rostro

Mediante un video, la joven detalló cómo es cada tipo de fleco y a qué tipo de rostro le favorece; a continuación, te compartimos sus recomendaciones:

Fleco cortina: rostros cuadrado y redondo

Fleco mullet : rostros alargado, ovalado y triángulo invertido

Fleco recto despuntado: rostros cuadrado y alargado

Fleco recto y tupido: rostros alargados

Fleco baby bangs: rostros cuadrado, ovalados, y triángulo invertido

Fleco estilo francés: rostros ovalado y redondo

Cada tipo de ejemplo ayuda a destacar los rasgos del rostro. Fotos: Pinterest.

Camila Marambio agregó que una opción versátil es el fleco largo porque se adapta a todo tipo de rostros; esto quiere decir que las personas lo pueden adecuar a su tipo de rostro y estilo personal.

Aunque estas consejos se basan en la estética de cada rostro, la generadora de contenido alienta a las personas a usar el corte de cabello y fleco que deseen, ya que, al final, cada quien es libre de elegir el look que más quiera. Y, claro, recordó que "si tienes un flequillo que no es tan favorecedor para tu tipo de cara y no te gusta, el pelo crece y hay otro flequillo mejor para ti".