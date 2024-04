Los riesgos de dormir sólo 4 horas al día

Seguramente cuando eras tan solo un niño, tus papás te mandaban a dormir a las 8 de la noche para que pudieras descansar las horas de sueño que tu cuerpo necesitaba, es por eso que junto con una buena alimentación tenías mucha energía a lo largo del día.

Sin embargo, conforme pasan los años y las responsabilidades, muchos adultos literalmente no les alcanza el día para dormir, debido a sus múltiples ocupaciones, o bien algunos padecen de insomnio, por lo que tienen la costumbre de descansar tan solo cuatro horas, pero esto les traerá grandes consecuencias a lo largo de su vida.

Sigue leyendo:

3 beneficios de meter tu rostro en agua con hielos antes de maquillarte

Corres riesgos si no duermes las horas necesarias.

Foto: Frepick

¿Qué pasa si duermes tan solo cuatro 4 horas al día?

Como lo mencionamos anteriormente, algunas personas no pueden dormir el tiempo necesario que el cuerpo pide, debido a sus ocupaciones o bien otros más padecen de insomnio, en cualquiera que sea el caso es importante que acudas con un especialista del sueño.

Y es que, dormir menos de las horas recomendadas traerá grandes consecuencias a lo largo de tu vida, pues si bien, actualmente tu cuerpo no te ha pasado la factura del poco tiempo que descansa, poco a poco comenzarás a notarlo.

Dormir solo 4 horas al día puede tener graves consecuencias para la salud. Según estudios científicos, la falta de sueño puede afectar negativamente la concentración, la memoria, el estado de ánimo y la capacidad de tomar decisiones.

¿Estas enojado todo el día?

Foto: Frepick

Dormir menos de las horas recomendadas por expertos, puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y enfermedades cardíacas.

Puedes tener problemas cardiácos si no duermes bien.Foto: Frepick

¿Cuántas horas debo dormir?

Para que lo anterior no te ocurra, expertos recomiendan que duermas por lo menos un número de seis horas diarias, esto para que tu cerebro funcione al 100 por ciento a lo largo del día; es importante que tengas presente que las horas de sueño no se recuperan, por lo que si haces siestas a lo largo del día, éstas no se acumulan con tus horas de sueño requeridas.

Expertos en salud recomiendan que los adultos deben dormir entre 7 y 9 horas diariamente para mantener un buen estado de salud. Dormir menos de 6 horas de forma regular puede tener efectos perjudiciales a largo plazo en el organismo.

Establece buenos hábitos de sueño.

Foto: Frepick

Es importante que no tomes esto a la ligera, pues debes priorizar el descanso y establecer hábitos de sueño saludables para prevenir posibles problemas de salud en el futuro.