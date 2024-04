Creadora de contenido perdió más de 20 kilos en menos de un año, así lo logró

La creadora de contenido Dils Lee (@dilshealth en Instagram) se volvió viral en redes sociales luego de contar cómo llegó a pesar 87 kilos en julio de 2023 y logró perder 24 kilos en menos de un año gracias a un sólo hábito que incluyó en su vida. Y es que Dils decidió que era momento de un cambio radical. A sus 28 años, sentía que el peso no solo influía en su aspecto, sino que tenía un profundo impacto en su bienestar físico y mental.

Tomó su decisión luego de ver una publicación en Instagram, un recordatorio de la importancia de la actividad física no solo para la estética sino para la longevidad, además de la idea de no poder acompañar a su esposo en todas las aventuras de la vida debido a las consecuencias de un estilo de vida sedentario la motivó a adoptar un nuevo enfoque hacia la pérdida de peso. No se trataba solo de verse bien, sino de vivir una vida plena y saludable a su lado.

Ahora luce completamente diferente. Foto: @dilshealth / Instagram

¿Cómo logró bajar de peso en menos de un año?

Inicialmente, Dils experimentó con pequeños cambios en su rutina diaria, reemplazando las horas sentada por caminatas con una amiga. Este simple ajuste desencadenó una notable pérdida de peso y un renovado amor por el movimiento. Pronto, las caminatas se convirtieron en clases de fitness HIIT, a las que asistía cinco veces a la semana.

La constancia fue su secreto. Foto: @dilshealth / Instagram

A los seis meses, Dils había perdido 17 kilos, pero se encontró estancada. Fue entonces cuando decidió consultar a una nutricionista, Lily Cook, quien la orientó hacia una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas. Este cambio en su alimentación fue el último impulso que necesitaba para alcanzar su peso objetivo y tonificar su cuerpo.

¿Cómo bajar de peso en menos de un año?

Dils dejó claro que buscar adelgazar no se trataba de seguir una tendencia o cumplir con expectativas externas, sino de redescubrir el gozo del movimiento y el impacto positivo que un estilo de vida activo puede tener en nuestra salud física y mental.

No se trata de hacer algo por un tiempo, sino de cambiar de vida. Foto: @dilshealth / Instagram

"Empecé a caminar casi todas las mañanas con mi amiga… Me encantaba. Entonces, un día, mientras tomábamos un café en nuestro paseo, conocimos a unas personas que acababan de terminar una clase de gimnasia HIIT en la puerta de al lado y nos sugirieron que fuéramos… Por último hice un déficit calórico, y más tarde me puse en contacto con un nutricionista para que me ayudara”, contó.