El perfume ideal para usar en esta época de calor, todos lo amarán

A qué mujer no le encanta oler delicioso a todas horas del día, aunque no lo creas a veces eso es imposible de lograr, ya sea por que tu ph no tiene una buena compatibilidad con el perfume que usas o por el excesivo calor que se ha sentido en los últimos días.

Pero no te preocupes, si tu eres de las chicas que sin importar la hora o el clima quieres oler delicioso, aquí te revelaremos cuál es el perfume que deberá ser tu mejor amigo en esta temporada de calor y que además te hará sentir fresca y nadie podrá resistirse a ti.

Huele delicioso en esta temporada.

Foto: Freepick

¿Qué perfume es ideal para la temporada de calor de 2024?

De acuerdo con páginas de expertos en productos esenciales para esta temporada Primavera-Verano 2024, además de los looks, cortes de cabello, tintes y todo lo que pueda ser primordial para tener un outfit espectacular, el perfume es un básico que no puede faltar en tu bolso.

Y aunque son por lo menos 5 perfumes básicos en esta temporada, en esta nota solo hablaremos de uno en especial, el cual podría usar cualquier mujer sin importar su edad o profesión, justo por que el aroma es muy versátil y a todos gusta.

Se trata de ya un clásico de la marca Givenchy bautizado como “Irresistible”, y vaya que lo es, pues quien lo ponga sobre su piel tendrá a más de una persona cuestionando cuál es la fragancia que lleva puesta, pues nunca, pero nunca podrás pasar desapercibida cuando coloques unas gotas de este perfume sobre tu tersa piel.

Este perfume es un básico para primavera- verano 2024.

Foto: Liverpool

“Irresistible” de Givenchy es una fragancia floral amaderada y afrutada que tiene una salida de pera aunadas a una nota de rosas efervescente y en el corazón de la fragancia almizcle de salida.

¿Cuánto cuesta “Irresistible” de Givenchy?

Si en esta temporada de calor quieres llamar la atención por el delicioso aroma que dejarás al pasar, debes usar esta fragancia que se ha vuelto un clásico. Por otro lado, es importante que sepas que puedes adquirirla en cualquier tienda departamental, pues al ser la temporada estará disponible en casi todas las sucursales.

Y su precio varía, pues mientras que en Walmart la puedes adquirir por mil 370 pesos, en tiendas como Liverpool va desde los mil 980 hasta 3 mil 830 pesos mexicanos, esto depende el tamaño que necesites.