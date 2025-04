Sayulita, Nayarit, se suma a la lista de playas avaladas para uso recreativo

En un hecho sin precedentes, Nayarit registra la mayor afluencia turística de toda su historia, tanto de visitantes estatales como nacionales y extranjeros, informó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Este logro se da en el marco del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, donde la entidad se consolidó como uno de los destinos más atractivos del país.

Uno de los principales atractivos de la temporada es la confirmación de que Sayulita ha sido declarada apta para uso recreativo, luego de que los estudios realizados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Nayarit (COESPRISNAY) y avalados por la COFEPRIS, determinaran que la calidad del agua cumple con los estándares establecidos. Se informó que, en próximos días, la instancia federal hará públicos estos resultados.

“Están monitoreando la calidad del agua. Y me preocupaba en semanas pasadas, donde por un drenaje de Sayulita salió fuera de la norma. Y me vi yo precisado estar monitoreando, el gobierno federal me dio esa posibilidad la COFEPRIS y en el monitoreo salió negativo, después de las medidas que tomamos, y ya ahorita utilizable”, señaló el gobernador.

En apoyo a la logística turística, también se organizó el ordenamiento de estacionamientos Foto: Cortesía

21 playas de Nayarit están en condiciones óptimas

Además de Sayulita, las 21 playas de Nayarit están en condiciones óptimas para recibir a los vacacionistas, gracias a un monitoreo constante que garantiza su salubridad.

En materia de seguridad, el mandatario informó que se ha desplegado un operativo conjunto con la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano para proteger tanto a los visitantes como a los residentes. Esta vigilancia se extiende a las carreteras, playas y zonas urbanas, con especial énfasis en Tepic, Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Compostela, para prevenir robos durante la temporada.

En apoyo a la logística turística, también se organizó el ordenamiento de estacionamientos y una presencia constante de cuerpos de seguridad en puntos estratégicos.

Según datos de la Secretaría de Turismo federal, este año se estima una movilización de 14 millones 756 mil turistas en todo el país, lo que representa un incremento del 2.1 % respecto al 2024. Dentro de este panorama, Nuevo Nayarit destaca como uno de los destinos con mayor ocupación hotelera, superando incluso a referentes como la Riviera Maya, Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta.

dhfm