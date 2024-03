Microbikini rojo con estilo cowboy, la dupla que reinará en las playas esta primavera

La primavera está a la vuelta de la esquina y con ello llega el pretexto perfecto para renovar nuestro clóset al mandar al fondo las prendas de manga larga y abrirle espacio a los tirantes y vestidos; sin embargo, en esta renovación en honor a la temporada también hay que pensar en otros básicos como los trajes de baño.

Pues durante esta época del año también arranca la temporada vacacional que por nada del mundo te debes de perder, especialmente si amas el calor y piensas irte a disfrutar de la playa. Es por ello que los bañadores de todo tipo de diseños se convierten en indispensables para lucir a la moda, pero al igual que con cualquier otra prenda hay que llevar las mejores tendencias.

Sigue leyendo:

Las sandalias de cuña serán la obsesión de los próximos meses, según la Paris Fashion Week

Bikinis bordados para lucir moderna después de los 40 años

Te contamos todo sobre esta nueva tendencia de playa. (Foto: Pinterest)

Microbikinis rojos con estilo cowboy, esta será nuestra obsesión de la primavera 2024

Aunque los trajes de baño de una sola pieza nunca pasan de moda, para esta próxima temporada serán los microbikinis los que reinen en los looks de playa. Así que si quieres llevarlos aquí te compartimos todos los detalles, ya que todo dentro del mundo fashionista no está por error, sino por elección. En el caso de este tipo de bañadores de dos piezas hay dos claves: llevarlos en color rojo vibrante y bajo el estilo cowboy.

De acuerdo con los looks que ya se comienzan a ver y las tendencias del momento, serán los microbikinis rojos los que conquisten las playas en los próximos meses y esto se debe a que el tono es llamativo por sí mismo y es durante la primavera cuando "reviven" las tonalidades más llamativas y seductoras.

Por supuesto, el usar un microbikini no basta por si sólo, ya que en la actualidad la tendencia preferida de muchos es lucir el estilo cowboy, uno que se ha mantenido desde el verano pasado cuando regresaron las botas texanas para todo tipo de looks. Y si bien en la playa no es el calzado predilecto, sí se puede lucir el estilo con otros detalles que te harán brillar, algunos de ellos son:

¡Súmate a esta tendencia! (Foto: IG @liviabritopes)

Usar sombreros vaqueros clásicos o de colores para lucir un look monocromático.

Añadir flecos a tu microbikini.

Usar sandalias con plataforma.

¿Qué bikinis estarán de moda en primavera 2024?

Existen muchas tendencias en lo que respecta a los trajes de baño en este 2024 y es precisamente esto lo que te puede ayudar a lucirte como una verdadera diva de la moda, ¡y con lo que más cómoda te sientas. Aquí te compartimos algunos aspectos que puedes seguir.

Lleva los estilos clásicos que jamás pasarán de moda.

Juega con los escotes cut out.

No te olvides de llevar diseños asimétricos que te ayuden a resaltar la figura.

Olvídate de los estampados a menos que se trate del estilo boho, elige diseños lisos y con colores vibrantes como el rojo.