3 perfumes para mujer con los que se enamorarán de ti en esta primavera

La primavera está a punto de comenzar y como sabes siempre es bueno que en cada estación del año busques una aroma que refleje tu personalidad, pues recuerda que el clima tiene mucho que ver con la fijación de tu PH, por lo que es recomendable siempre tener en tu tocador varios perfumes.

Si aún no sabes qué perfumes puedes utilizar en esta primavera, no te preocupes pues aquí te daremos a conocer tres opciones las cuales no solo te harán resaltar del resto de tus amigas, sino que harán que los hombres caigan rendidos a tus pies.

Conquista al sexo opuesto con tu aroma.

Foto: Freepick

3 perfumes con los que se enamorarán de ti en esta primavera

Aunque sabemos que son muchas las opciones en cuanto a perfumes ideales para utilizar en esta primavera, en esta ocasión tan solo te presentaremos tres opciones, las cuales estamos seguros que harán enloquecer a tu crush.

Por cierto uno de los perfumes que te dejaremos entre las opciones es de los favoritos de Belinda, así que, seguramente ese es uno de los secretos de la intérprete de “Cactus” para que más de uno la lleve tatuada en su piel.

Ahora sí, sin más preámbulos a continuación te presentamos tres perfumes ideales para utilizar en primavera y que harán que se enamoren de ti perdidamente.

El ideal para esta primavera.

Foto: Liverpool

Bright Crystal, de Versace

Desde su lanzamiento, este perfume ha causado conmoción entre las mujeres, pues además de tener un envase super femenino, al contacto con la piel hace que el sexo opuesto se vuelva loco.

Y es que, este perfume es floral-frutal por lo que en primavera es ideal utilizarlo, además que de acuerdo con algunos hombres está aroma les resulta muy atractivo pues lo relacionan con la alegría, juventud, elegancia y sofisticación de quien lo use.

La Vie Est Belle, de Lancome

Sí, este es uno de los tantos perfumes favoritos de Belinda, así que si quieres llamar la atención de más de un hombre esta es la opción que no puede faltar en tu tocador.

De los favoritos de las mujeres.

Foto: Liverpool

Y es que, el aroma dulce pero muy ligera de La Vie Est Belle hace llamar la atención masculina pues aseguran que quien lo utiliza huele muy femenina, romántica y claro muy sofisticada.

Scandal, Jean Paul Gaultier

Si en esta primavera tu misión es seducir y ser el centro de atención gracias a tu aroma, este es el perfume ideal para lograrlo. Pues de acuerdo a los hombres que han tenido cerca a una mujer que utiliza este perfume las describen como divertidas, atrevidas apasionadas y con un gran sex appeal.