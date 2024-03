Cinco consejos de limpieza para eliminar totalmente los pelos de tus mascotas

Tener mascotas es igual a tener beneficios incontables, ya que su amor no se compara con nada. Pero eso no deja de lado una realidad que suele salirse de control: los pelos que dejan por doquier. No importa si se trata de una mascota de raza pequeña, mediana o grande o los cuidados que se tienen, los pelos permanecen.

Si ese es tu caso, estos consejos de limpieza te caerán como anillo al dedo porque te ayudarán a decirles adiós a los pelos de tu mascota. Tu casa se mantendrá limpia, además de que olerá exquisito y eso te invitará a disfrutar de cada rincón de tu hogar.

Cómo eliminar del hogar los pelos de las mascotas

El primer consejo es sencillo: coloca una esponja en la lavadora. Divídela en trozos y déjalos en el tambo de la lavadora para que sean más eficaces debido a que "atraparan" los pelos de tu mascota. Notarás que este truco es perfecto porque tu ropa estará limpia y libre de pelos.

Otro momento complejo con los pelos de las mascotas es cuando haces el aseo. Así que el segundo consejo es este: coloca una bolsa de plástico en la escoba. ¿Qué sucederá? La bolsa captará los pelos de tu mascota, así como los cabellos y la suciedad en general. Las cerdas de la escoba se mantendrán limpias y eso facilitará la limpieza de otras áreas porque no vas a llevar los pelos de un lado a otro.

Cuando se trata de los muebles y camas, lo ideal es seguir este tercer consejo de limpieza: coloca sábanas. En ellas se quedarán los pelos, así que sólo tendrás que sacudirlas fuera de tu casa para decirles adiós a los pelos.

Las superficies planas son imán de los pelos de las mascotas, es por eso que suelen estar en la mesa o la barra de la cocina. El cuarto consejo de limpieza se enfoca en esto porque consiste en usar trapos de microfibra. Dada su textura, "atrapan" los pelos, ayudando a que el proceso de limpieza sea rápido y efectivo.

Finalmente, el quinto consejo de limpieza es el más destacable: usa aspiradora, en caso de que te sea posible. Este aparato es el mejor para eliminar los pelos de las mascotas de la casa; además, algunas aspiradoras permiten llegar a los rincones, que es donde se suelen guardar los pelos que luego se dispersan.