¡No lo hagas sufrir! 8 señales con las que tu gato te dice que se siente solo

¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace tu gato cuando te vas de casa?, esta es una de las dudas más frecuentes entre los que tenemos animales de compañía y que incluso se relató (con un toque de aventura) en la película de "Mascotas"; sin embargo, no siempre hay que voltear a las producciones cinematográficas para darle respuesta a esto que de hecho es una realidad, pues cuántas veces no tenemos que salir y dejar a nuestros peludos solos.

Si bien en la mayoría de las ocasiones todo se compensa cuando nos ven regresar al hogar, con los minutos que jugamos con ellos o con los paseos diarios, hay mascotas que no lo toman nada bien y que por el contrario, pueden verse afectadas en su salud y todo por la falta de compañía el mejor ejemplo de esto es cuando nos encontramos con destrozos, con que han perdido energía o incluso que se estresan o deprimen.

Si los detectas es importante que busques ayuda(Foto: Freepik)

¿Cómo saber si mi gato se siente solo?

Si tienes un gato o más en casa y has notado cambios en su comportamiento o actitudes raras que no terminas de comprender y a la vez pasa mucho tiempo solo, es momento de que prestes atención a las señales de alerta que no puedes ignorar. Asimismo, si todo el tiempo estás con tu mascota y notas que al primer intento de salir de casa comienza a llamar la atención e incluso a llorar para tratar de que te quedes con él, podría ser una alerta que indica que algo va mal.

Y es que es muy fácil que nuestros michis se sientan solos y que quieran pasar más tiempo a nuestro lado, ya sea porque nos ven muy poquito o porque tienen dependencia hacia nosotros. En cualquiera de los dos casos hay que extremar medidas e incluso pensar en la posibilidad de llevarles un nuevo amigo que puede ser desde un juguete hasta un nuevo gatito, pero recuerda que se deben de integrar poco a poco, ¡o se terminarán odiando!

5 señales que revelan que tu gato se siente solo

Si quieres conocer más sobre esta especie que es muy misteriosa, aquí te compartimos algunas señales que te ayudarán a detectar qué es lo que le pasa a tu michi. ¿Las reconoces?

No olvides enriquecer su ambiente con juguetes. (Foto: Freepik)