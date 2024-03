El truco para pintar correctamente los azulejos y renovar tu hogar con poco dinero

Ya sea que quieras darle un nuevo aspecto a tu hogar o te gusta explorar tu creatividad, el siguiente plan de remodelación es para ti: pintar correctamente los azulejos. Aunque pueda parecer que se trata de un trabajo “fácil” de hacer, es necesario seguir ciertos pasos para asegurar que se tendrá un excelente resultado.

Lo mejor de aprender a pintar los azulejos es que puedes darle un nuevo aspecto al baño o cocina u otras áreas de tu hogar, ahorrando dinero. Al disminuir los costos en la mano de obra incluso podrás invertir en otros detalles, como la decoración o el cambio de muebles.

Qué considerar antes de pintar azulejos

De acuerdo con el Mueble, lo primero es tener un área limpia, especialmente cuando los azulejos o las paredes tienen moho o la pintura se está levantando. Si es necesario, es conveniente usar productos especiales porque esto garantizará que la pintura que se aplicará durará.

Otro aspecto importante antes de pintar los azulejos es verificar que se compre pintura lavable y duradera; lo ideal es que contenga resinas de poliuretano y conservante antimoho. Incluso puedes comparar marcas hasta estar convencida de que tienes el producto ideal para la remodelación.

Cómo pintar azulejos

Luego de considerar estos puntos, llega el momento de pintar los azulejos y lo primero es despejar el área de trabajo para evitar dañar o manchar otros espacios. Retira todos los artículos, teniendo puntual atención con los personales o de higiene personal.

Aunque ya hayas limpiado la zona previamente, verifica que no haya suciedad o suciedad. Ten presente que la pintura puede cubrir las manchas de los azulejos, pero cuando se trata de daños considerables, la pintura no será la mejor opción, sobre todo si el área de trabajo no se ha preparado para remodelar.

Prepara la pintura correctamente para que desde la primera aplicación haya un resultado positivo; para lograr esto, antes de abrir el bote de pintura, agítalo. Posteriormente, quita el esmalte porque esto ayuda a que la pintura esté homogénea.

Si la remodelación incluye pintar todo un espacio, primero pinta el techo. Dedícale el tiempo necesario para tener un buen acabado, ya que eso hará la diferencia. Posteriormente, enfócate en pintar las paredes e incluso usa cintas para dividir el área de trabajo.

Pinta el azulejo las veces que sea necesario; mínimo, se recomienda darle dos pasadas a los espacios, pero esto varía, de acuerdo con el color que vas a cubrir o el color que vas a aplicar. Por lo general, una buena aplicación de pintura se realiza en dos días, de modo que debes empezar con este proceso cuando tengas tiempo para que no te ganan la ansiedad o estrés contra reloj.