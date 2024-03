Mi canario ha dejado de cantar, ¿qué puedo hacer para que lo haga de nuevo?

Los canarios son aves domésticas muy populares en los hogares, y es que además de que son hermosos e irradian belleza con el color amarillo que los distingue cantan hermoso, sin embargo, es probable que esta ave deje de cantar sin razón aparente preocupando a sus dueños. Hay algunos motivos por los cuales es probable que dejen de emitir su silbido y tienes que conocerlos.

Los canarios son aves domésticas que aunque son fáciles de cuidar, requieren atenciones específicas. Hay aspectos sumamente importantes que debes vigilar con frecuencia; su alimento y hábitat, a partir de ello podemos saber si nuestros canarios están saludables o no e incluso identificar si alguno de estos dos puntos está fallando y por eso dejó de emitir su canto.

¡Te contamos todo lo que tienes que saber! (Foto: Freepik)

¿Por qué dejó de cantar mi canario?

Aunque parezca increíble, los canarios pueden dejar de cantar por múltiples motivos, pero no te preocupes, la mayoría de ellos seguramente no serán por aspectos de salud de la ave, pero aún así llevarlo a una revisión de rutina nunca está de más. Las razones principales por las que no canta tu canario puede ser por:

Alimentación: Vigila que esté comiendo adecuadamente las semillas que son indicadas para ellos. También es necesario que complementes con algunas frutas y verduras para que su alimentación esté completa. Las vitaminas de estos alimentos harán que el canario se sienta mucho mejor y tenga más alegría para cantar.

Hábitat: Vigila que su hábitat esté en perfectas condiciones, si su jaula está sucia, llena de excremento, con poco espacio y sin los artículos indispensables para su alimentación y juego lo más probable es que tu canario esté triste. Es muy importante que tu ave esté de buen humor para que cante, facilitarle las condiciones para que lo haga.

Muda de plumas: esta es la causa más común por la que atraviesan los canarios cuando dejan de cansar y es que al mudar de plumas necesitan cuidados especiales, como recibir mucha luz así como productos especiales para su plumaje durante ese periodo, esta etapa resulta un tanto estresante para ellos y cuando termine lo más probable es que todo vuelva a la normalidad.

¿Cómo puedo estimular el canto de mis canarios?

Una forma efectiva para estimular el canto de tus canarios es cantándoles, platicando con ellos y poniéndoles música. Los canarios cantan por imitación y si escuchan que un sonido que los estimule para cantar, seguramente lo harán en poco tiempo. También es indispensable una alimentación variada y es indispensable que tenga agua fresca todo el tiempo.