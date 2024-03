¿Qué le puedo dar a mis canarios para que canten?

Además de ser hermosas aves, los canarios tienen una peculiar característica, son pajaritos que cantan. Estos animalitos que destacan por su color vivaz amarillo emiten un sonido muy armonioso. Sin embargo, puede ocurrir que no lo hagan esto genera dudas sobre su salud, y si tienes algunos en tu hogar y estás experimentando esta situación, tienes que saber que hay algunas recomendaciones que puedes llevar a cabo para estimular su canto.

Los canarios son pájaros muy alegres, por eso, cuando no emiten sonidos frecuentemente podría generarnos cierta preocupación, pero no tienes por qué estresarte, es normal que en ocasiones estas aves no quieran cantar, pero la buena noticia es que solo necesitan un estímulo para hacerlo.

Es normal que en ocasiones estas aves no quieran cantar y tienes que identificar por qué lo hacen | Foto: Pixabay

¿Qué le puedo dar a mis canarios para estimular su canto?

Antes que nada, tienes que saber que solo los macho cantan, mientras que las hembras sólo emiten un pitido. Por lo tanto, primero debes asegurarte si tienes un machos, y es muy fácil identificarlo porque ellos son de mayor tamaño y un tanto regordetes, mientras que ellas son pequeñas y con un cuerpo delgado, además de que el color de los canarios es más vívido que el de las canarias.

Buenos cuidados: una de las recomendaciones esenciales es que tu canario esté bien cuidado, en términos generales; que le brindes el alimento y el lugar adecuado para vivir.

Alimentación: la alimentación es fundamental para que tus canarios canten. La comida adecuada para tus canarios no solo estimulará su canto, los mantendrá sano y en perfectas condiciones para vivir.

Ponle música: los canarios aprenden a cantar por imitación, así que puedes poner música cerca de su jaula, también puedes acercarte hablar con ellos y silbarles en repetidas ocasiones o cuando le das de comer. Verás que poco a poco empezarán a emitir sus propias melodías.

Tienes que saber que solo los machos cantan, mientras que las hembras emiten un pitido | Foto: Pixabay

Evita que tus canarios estén estresados: si tus aves viven en una jaula con espacio reducido, sucia y con poco alimento, lo más seguro es que ni siquiera tengan ánimos de cantar. Es muy importante que tengas bien aseado su lugar para vivir y que tenga el alimento suficiente para que no se sienta estresado.

Háblale y cántale: haz parte de tu rutina hablarle y cantarle, pues al escuchar estos sonidos se sentirá atraído a imitarlos.

Repite estas acciones con frecuencia y verás que en poco tiempo, tus canarios empezarán a cantar. No te desanimes si no lo hace inmediatamente, es un proceso que para algunos pajaritos puede ser rápido pero otros pueden tardar un poco más.

¿Por qué no canta mi canario?

Hay diversos motivos por los cuales tus canarios no quieren cantar pero los más comunes son por falta de una dieta adecuada, poco espacio, lo que hace que estén estresados y una higiene poco frecuente en su jaula. Antes de cuestionarte por qué tus aves no cantan, verifica que no estés cometiendo alguna de estas acciones.