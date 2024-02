Así puedes usar la espuma de afeitar para quitar las manchas de maquillaje de la ropa

El maquillaje puede ser nuestro mejor aliado, pero también un gran enemigo y no nos referimos solamente a aquellos momentos en los que nosotras mismas nos damos una mala jugada al aplicarlo mal, ya sea por falta de técnica o por las prisas, pues también existen otros momentos en los que por un error podemos terminar manchando nuestra ropa. Y esto, querida amiga, si te ha pasado seguramente sabrás que es un dolor de cabeza.

Pues las manchas de maquillaje pueden arruinarnos un buen look y ni hablar de aquellos días en los que nos vemos obligadas a cambiarnos de ropa antes de salir de casa por una situación como esta. La buena noticia es que existe un truco de lo más efectivo con el cual el problema se resolverá de forma fácil, rápida y sin pasar corajes; por si todo esto fuera poco, he de advertirte que en tu ropa jamás encontrarás las molestas manchas que ya no se quitan.

Sigue leyendo:

Usa la vaselina para reducir las patas de gallo y con resultados casi inmediatos

Este es el perfume de Zara de menos de 300 pesos que aseguran huele a diosa

Olvídate de este problema. (Foto: Instagram @aly_deco_home)

¿Cómo quitar las manchas de maquillaje de la ropa?

Si por error ensuciaste tu blusa o pantalón mientras aplicabas tu maquillaje, te tenemos buenas noticias y es que hay un ingrediente que seguro tienes en el baño que te ayudará a limpiar las manchas en cuestión de minutos. Se trata de la espuma para afeitar, sí esa con la que los hombres se quitan la barba, pues los compuestos presentes en ella ayudan a que los químicos de nuestro makup se borren fácilmente.

Para aplicar este sencillo truco de limpieza que sólo las expertas conocen, aquí te compartimos un paso a paso que seguro te salvará en momentos de crisis, aunque eso sí, tendrás que esperar al menos 10 minutos antes de volver a usar tus prendas.

Identifica la mancha de maquillaje presente en tu ropa.

Aplica una buena capa de espuma para afeitar y déjala reposar en la ropa por 10 minutos.

Toma una franela húmeda y comienza a retirar el producto hasta llegar a la superficie de la tela; te recomendamos tallar suavemente para que así se termine de retirar el exceso de maquillaje.

Y listo, así de fácil tendrás tu ropa limpia de nuevo.