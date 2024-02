Dejar un iPhone mojado en arroz no sirve de nada: Apple desmiente el mito de TikTok

No nos dejarás mentir, que el mito de poner tu celular en arroz es muy famoso, y así como nosotros tú también lo has intentado, pues cuando nuestro celular se moja cometemos el error de ponernos nerviosos y buscar por cualquier medio rescatarlo de su sufrimiento.

Pues ahora la increíble compañía fundada por Steve Jobs, Apple, nos ha dado una masterclass de tecnología este día, pues ha desmentido el mito del arroz de una vez por todas, ¿lo seguías intentado?

El arroz absorbe agua, pero no en un dispositivo electrónico/Créditos: Freepik

¿Sirve poner tu celular en arroz cuando se moja?

Según la famosa compañía de la manzanita no, esto no sirve, pues ellos recomiendan no meterlo en arroz por qué las pequeñas partículas podrían quedar en tu equipo, dañándolo permanentemente y ahora tendrías que resolver dos problemas.

Lo qué si recomiendan es mantener tu dispositivo en un lugar seco y hasta un día en reposo, pues el líquido puede evaporarse de esa manera.

No cargues tu celular si esta mojado/Créditos: Freepik

También menciona que lo mejor que puedes hacer es evitar cargarlo durante ese periodo de tiempo, pues el agua podría corroer el dispositivo, generando que tu dispositivo deje de funcionar permanentemente.

Por lo que si tu iPhone se acaba de caer en el agua, te recomendamos buscar otras alternativas antes que meterlo en arroz, por qué se escucha borroso como el meme.