Cuidados para plantas: ¿Cómo saber si mi cactus necesita agua?

Los cactus se han convertido en una de las plantas favoritas para adornar los hogares, ya que además de ser bonitos también no necesitan de cuidados extremos para sobrevivir. Las personas eligen este tipo debido a que no requieren de riego constante, sin embargo, sí necesitan de agua, así que hay que estar al pendiente de las señales para hidratarlos.

Hay plantas fáciles de cuidar debido a que no necesitan cuidados específicos para crecer, dentro de este tipo se encuentran los cactus, los cuales pueden desarrollarse de manera óptima con cuidados básicos. Algunas personas creen que al ser especies que regularmente crecen en climas extremadamente cálidos, no requieren de riego, no obstante, esto es un error.

Los cactus recisten climas extremos Foto: Freepik

¿Cómo saber si a los cactus les falta agua?

Al igual que otras plantas, el exceso de agua es poco beneficioso para los cactus, pues puede llegar a ahogarlas y provocar su muerte. Sin embargo, también es importante regarlas de vez en cuando para que crezcan de forma correcta y que no tengan problemas en su desarrollo.

La señal que indica que a tu cactus necesita agua

Debido a que los cactus no tienen hojas que indiquen que les falta agua, es necesario poner atención en su estructura. Su cuerpo o tallo regularmente es verde y carnoso, pues en esta parte es donde resguarda el agua para sobrevivir durante las sequías. No obstante, cuando ha pasado mucho tiempo sin hidratarse la planta se vuelve esquelética y arrugada, esto es señala de que necesita riego.