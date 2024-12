Dobladitas, Salma Hayek pone la gastronomía mexicana en alto al presumir la receta que su abuela le preparaba

La gastronomía mexicana es única, pues cada una de las técnicas de la cocina, combinadas con la tradición, sazón y amor de quien prepara la comida hacen de cada platillo la muestra más rica que el paladar podrá probar; en el recetario de nuestro país hay una larga lista de preparados que son conocidos en toda la República, pero también aquellos que son muy locales, ¡y ni hablar de los secretos familiares!, pues si tenemos que aceptar algo es que en casa hogar hay gustos culposos y que nadie más conoce, así como recetas que sólo unos cuantos conocen.

Y eso no es exclusivo sólo de unas cuantas familias, pues seguramente tu mente ya vino algún platillo que en tu casa es muy común, pero que para el resto de personas no es nada conocido. Pues esto mismo ocurre hasta en la casa de las celebridades, así lo demostró Salma Hayek en una reciente entrevista con la que puso en alto el nombre de la gastronomía mexicana y de nueva cuenta, mostró lo orgullosa que está de sus raíces. La oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz, reveló una receta que su abuela le preparaba cuando era niña y que hoy llevó como toda una tradición hasta su hija, Valentina Paloma.

Salma Hayek participó como productora ejecutiva de la serie de Ana Lorena Pérez Ríos y Julián de Tavira, "Como Agua Para Chocolate", que se estrenó en la plataforma de streaming de HBO, Max, donde la protagonista es principalmente la cocina. Recordemos que la trama principal de esta historia, basada en el libro homólogo de Laura Esquivel, cuenta cómo lo que sentimos a la hora de cocinar puede llegar a darle el sabor y sentimiento a los platillos hasta el punto de poner sentimentales a los comensales.

Fue durante las promociones de este proyecto cuando la actriz habló sobre su gusto por la comida y aunque la hemos visto triunfar en Estados Unidos y estar casada con un multimillonario de origen francés, François-Henri Pinault, dejó en claro que no hay nada como la gastronomía mexicana. Con orgullo, la también empresaria recordó que creció en México y que de allí le agarró el gusto a platillos tradicionales como el pozole, pero relacionando la historia de "Como agua para chocolate", reveló que su abuela le preparaba unas ricas dobladitas de las que hoy te compartimos la receta.

Las dobladas o dobladitas, son un platillo tradicional de México, aunque también son comunes en Chile, hechas a base de tortillas de maíz o trigo, y rellenas de distintos alimentos como pueden ser frijoles, pollo o carne, que se fríen y posteriormente se bañan en salsa verde o roja. Recientemente este preparado se volvió tendencia en redes sociales gracias a que Salma Hayek reveló que es uno de sus platillos mexicanos preferidos, eso sin mencionar que tiene un valor sentimental.

De acuerdo con la protagonista de películas en Hollywood, esta receta sólo ocupa ingredientes básicos de la cocina y que hay en cualquier hogar mexicano, pero lo que la hace muy especial es que este platillo se lo preparaba su abuela con un sabor que nunca más ha vuelto a probar. Por si fuera poco, la también empresaria reveló que llevó esta tradición a su hija, Valentina Paloma.

"Mi abuela, que me hacía algo que nadie más me hacía: dobladitas. Eran unas tortillas con salsa, crema y queso. Se me hace agua la boca, era una tortilla con frijol, pero sabía diferente por cómo las doblaba y con tanto cariño. Nunca nadie más me hizo dobladitas más que mi abuela. Ahora yo se las he hecho a mi hija. Cómo se acuerda uno de los seres queridos y de la juventud a través de la comida", dijo.