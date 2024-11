Salma Hayek asegura que la historia de "Como agua para chocolate" no ha perdido la magia

Salma Hayek decidió adaptar al streaming la historia de “Como agua para chocolate”, por un cariño especial, “es querida, icónica, pero también una de mis favoritas. Además, está escrita por una de mis escritoras mexicanas favoritas, una gran mujer, Laura Esquivel. Siento que es uno de nuestros clásicos y la película tuvo un significado muy personal para mí, ya que fue la primera que vi que trascendió el mercado latino y que fue admirada y respetada también en Estados Unidos, a pesar de que estaba en español”.

Hayek, quien además también es la productora detalló:

“Era algo completamente diferente, algo no visto antes, me dio esperanzas de que, a lo mejor, también yo sería apreciada y respetada en el extranjero, en una situación en la que parecía prácticamente imposible”.

Para Salma la trama tiene una gran importancia en la industria, “es tan maravillosa que no pierde vigencia, no pierde magia, ni el romanticismo; a través de los años, la vuelves a leer y te vuelves a enamorar de la comida, de la historia y de los personajes”.

Y agregó:

“Hay gente que dice: ‘los clásicos no se tocan’, a menos que sea un extraordinario clásico, como las novelas de Jane Austen. Los clásicos ingleses se vuelven a hacer porque valen la pena y uno quiere ver las diferentes interpretaciones, como los de teatro, quieres ver cuáles son las interpretaciones nuevas. Sobre todo, siendo un libro sobre mujeres, para mí era interesante ver cómo las nuevas generaciones de actrices interpretan a esos personajes 32 años después”.

Sobre el realismo mágico de la historia, la también actriz comentó, “los mexicanos lo entienden, pero también en Latinoamérica: el realismo mágico es ser latino, porque para nosotros la magia es lo cotidiano. Nos parece completamente real ver la riqueza de la vida; creemos en hacer poesía de las situaciones difíciles y en buscar la belleza.

Acerca del elenco Salma detalló, “tenemos dos grandes actrices, que para mí son una inspiración y una escuela de donde aprender. Tienen mucha experiencia y son Irene [Azuela] y Ángeles [Cruz]. Yo sabía del porte, del tamaño del talento y lo que nos iban a aportar, las audiciones de las chicas fueron maravillosas; esperaba mucho de ellas, pero me sorprendieron. Me parecen geniales, súper talentosas, inteligentes, interesantes, y por todo esto, les doy crédito. Pero hay una cosa, que es una realidad y que tengo que decir: uno no tiene manera de adquirir eso con ningún tipo de trabajo; las tres [Azul Guaita, Ana Valeria Becerril y Andrea Chaparro] son estrellas. Las tres tienen una fuerza en pantalla, las tres son tan cautivadoras, interesantes, y eso es una cualidad de estrella que solo la cámara decide”.

Sobre lo que desea de la audiencia comentó:

“Que se queden picados, atrapados; que les den ganas de enamorarse de cocinar otra vez, que a veces se pierde el amor por la cocina. Necesitas inspirarte también, sobre todo ahora que ya todo lo puedes pedir por teléfono si te da flojera. Que se enamoren del amor, que se enamoren de nuestro país, que se enamoren de los personajes, que se enamoren de esta nueva generación de actores de todas las edades, porque también Ángeles e Irene son una nueva generación de actores. Que nos descubran de una manera que no nos imaginaban y que los invite también a enamorarse de la poesía, de la magia”.

A DETALLE

La serie se transmite por la plataforma de streaming Max.

Uno de sus platillos favoritos es: codornices en salsa de rosas.

10 de noviembre llegó a la pantalla el segundo capítulo.

1989 Fue cuando se publicó la novela de Esquivel.

La película del mismo nombre fue dirigida por Alfonso Arau.

Irene Azuela interpreta el papel de Mamá Elena de la Garza

MAAZ