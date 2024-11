La receta secreta de Taylor Swift para preparar galletas Chai, su postre favorito ideal para compartir en Navidad

No es un secreto para nadie que el alcance que ha tenido la carrera de Taylor Swift ha sido monumental ya que su influencia va más allá del mundo de la música, pues la cantante ha llevado su estilo único al mundo de la moda y el maquillaje. Con casi 300 millones de seguidores en Instagram, cada movimiento de la rubia se convierte en tendencia, desde sus éxitos musicales hasta sus elecciones culinarias.

Como era de esperarse, su reciente gira, "The Eras Tour", llenó estadios en todo el mundo, lo que terminó por consolidarla como una de las artistas más influyentes de la última década. Sin embargo, lo que pocas personas esperaban es que la artista también impactara en el mundo gastronómico, popularizando una receta que ha trascendido fronteras: las galletas de té chai con glaseado de ponche de huevo.

La viralidad de esta receta comenzó en 2009, cuando las redes sociales no era nada de lo que conocemos ahora; en ese momento, Taylor Swift compartió con sus seguidores una receta de galletas que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral. Inspirada por la repostera Joy Wilson, conocida como "Joy the Baker", TayTay mostró su afición por la cocina casera al compartir esta preparación con un toque personal; las y los swifties no tardaron en replicar la receta y su sabor resulta perfecto para esta temporada de fin de año.

Así puedes preparar las famosas galletas chai de Taylor Swift

Es así como las "chai cookies", como se les conoce popularmente, combinan la calidez de las especias del chai con la dulzura del glaseado de ponche de huevo, creando un equilibrio perfecto entre lo reconfortante y lo sofisticado. Pero además de su sabor, esta receta ha sido adaptada por swifties de diferentes partes del mundo, incorporando ingredientes locales y transformándola en un verdadero fenómeno global.

Uno de los ingredientes clave de esta receta es el té chai, una mezcla aromática originaria de la India que contiene especias como canela, cardamomo, jengibre y clavo.

Fotografía: Pinterest.

De esta forma, Taylor Swift ha demostrado que su impacto va más allá de la música y durante esta temporada donde el frío comienza a sentirse de manera más intensa, las "chai cookies" emergen como una alternativa saludable y deliciosa para compartir con tus seres queridos e incluso puede llegar a ser un delicioso postre para la cena de Año Nuevo o Navidad. Por ello, te comparto la receta exacta para que puedas preparar las galletas chai que TayTay tanto adora.

Ingredientes necesarios para las galletas

1/2 taza de mantequilla sin sal.

1/2 taza de aceite vegetal (puede ser de canola, girasol o incluso aceite de coco para un toque exótico).

1/2 taza de azúcar granulado.

1/2 taza de azúcar en polvo.

1 1/2 cucharadas de jengibre molido.

1 cucharada de canela molida.

1/2 cucharada de pimienta de Jamaica molida.

1/4 cucharada de nuez moscada molida.

1/4 cucharada de cardamomo molido.

1/8 cucharada de clavo molido.

Pimienta negra fresca al gusto.

1 huevo grande.

2 cucharadas de extracto de vainilla o semillas de una vaina de vainilla.

2 tazas de harina para todo uso.

3/4 cucharada de bicarbonato de sodio.

1/2 cucharada de sal.

Azúcar de canela para enrollar.

Ingredientes para el glaseado

1 1/2 tazas de azúcar en polvo.

1/4 cucharada de nuez moscada molida.

3 cucharadas de leche entera o ponche de huevo.

La multifacética Taylor Swift ha construido una carrera que va mucho más allá de la música, convirtiéndose en un fenómeno cultural global.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

Receta para preparar las chai cookies de Taylor Swift

En un bol grande, bate la mantequilla hasta que esté suave y cremosa. Añade el aceite vegetal y mezcla bien. Incorpora las especias (jengibre, canela, pimienta de Jamaica, nuez moscada, cardamomo, clavo y pimienta negra) junto con los dos tipos de azúcar y mezcla hasta que quede uniforme. Agrega el huevo, el extracto de vainilla y revuelve hasta integrar completamente. Tamiza la harina, el bicarbonato de sodio y la sal, y añádelos poco a poco a la mezcla húmeda. Utiliza una espátula o cuchara de madera para evitar sobremezclar. Cubre la masa con papel film y refrigérala durante al menos una hora; esto permite que los sabores se mezclen y que las galletas mantengan su forma al hornearse. Precalienta el horno a 200°C, forma pequeñas bolas de masa y enróllalas en el azúcar de canela. Después colócalas en una bandeja para hornear cubierta con papel encerado, dejando espacio entre cada una. Hornea durante 10 o 12 minutos si las galletas son pequeñas o de 12 a 14 minutos si son más grandes. Retíralas del horno cuando los bordes estén dorados pero el centro aún esté ligeramente suave. Mezcla el azúcar en polvo, la nuez moscada y la leche o ponche de huevo hasta obtener una consistencia para untar. Si es necesario, añade más leche o azúcar para ajustar la textura. Una vez que las galletas estén frías, cúbrelas con el glaseado y espolvorea un poco más de nuez moscada por encima.

Estas especias no solo aportan un sabor característico, sino que también poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y digestivas.

Fotografía: Pinterest/cristina.

¿Cuántas galletas hace la receta de galletas chai de Taylor Swift?

La receta de galletas chai de Taylor Swift generalmente rinde entre 24 y 36 galletas, dependiendo del tamaño que se les de, ya que si las porciones de masa son más pequeñas (aproximadamente 1 cucharada de masa por galleta), el rendimiento será mayor, llegando a unas 36 galletas. Pero si las galletas se hacen más grandes (2 cucharadas de masa por galleta), se obtendrán alrededor de 24 unidades.

La cantidad final también puede variar según el grosor de la masa y cuánta se use en cada porción, por lo que es recomendable ajustar el tamaño de las galletas de acuerdo a las preferencias personales, teniendo en cuenta que el tiempo de horneado también puede cambiar ligeramente.

¿Qué contiene el chai?

El chai es una bebida tradicional de la India que combina té negro, leche, especias aromáticas y un endulzante; su base suele ser té negro como Assam o Darjeeling, mezclado con especias como canela, cardamomo, clavo, jengibre, y pimienta negra, que aportan un sabor cálido y especiado. Se endulza con azúcar o miel y se mezcla con leche, lo que le da una textura cremosa y reconfortante y aunque la receta tradicional es ampliamente reconocida, existen muchas variantes que incluyen ingredientes adicionales como anís estrellado, nuez moscada o incluso azafrán, según la región o los gustos personales.

Esta mezcla no solo es un símbolo de hospitalidad y tradición en la cultura india, sino que también ha conquistado paladares en todo el mundo, adaptándose a diferentes estilos de vida y preferencias.

Fotografía: Pinterest/

If You Give a Blonde a Kitchen

Además de ser una bebida deliciosa, el chai ofrece varios beneficios para la salud gracias a sus especias ya que el jengibre y la pimienta negra mejoran la digestión y tienen propiedades antiinflamatorias, mientras que el cardamomo ayuda a desintoxicar el cuerpo. La canela es conocida por regular los niveles de azúcar en la sangre, y el clavo posee propiedades antioxidantes y antibacterianas.

Con el paso de los años, las chai cookies de Taylor Swift se han convertido en una tradición navideña para las y los swifties alrededor del mundo y es que la combinación de especias cálidas y el glaseado dulce es ideal para las festividades, evocando la sensación de estar junto a una chimenea con una taza de té o chocolate caliente.

