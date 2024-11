Las recetas de cocteles más sencillas para brindar en Navidad y Año Nuevo sin pasar horas en la cocina

Después de despedirnos de las almas de las y los difuntos cuando las celebraciones de Día de Muertos se han dado por concluidas, muchas personas comienzan con la cuenta regresiva para festejar la Navidad y el Año Nuevo; y es que las últimas celebraciones del año son el pretexto perfecto para reunirse con la familia y disfrutar de una noche llena de amor, felicidad y mucha, pero mucha comida.

Y es que la Navidad y el Año Nuevo son momentos ideales para compartir y celebrar con amigos y familiares, pero además de los deliciosos platillos que son clásicos dentro de esta temporada, las bebidas también se han convertido en factores clave para una buena celebración ya que de éstas dependerá la forma en la que se hace el brindis y, se dice, que también pueden influir en la energía con la que se comenzará en nuevo año.

Sin embargo, organizar una buena fiesta puede ser agotador, especialmente si quieres ofrecer cócteles pero no quieres pasar horas preparando bebidas complicadas. Por suerte, existen algunas recetas muy sencillas que además son deliciosas y perfectas para brindar en una celebración tan importante.

3 bebidas con alcohol para brindar en Año Nuevo y Navidad

Para hacer tu celebración más fácil y deliciosa, aquí te comparto una pequeña guía de cócteles sencillos, festivos y sabrosos que podrás preparar sin complicaciones y con ingredientes que encontrarás en México. Así que si aún no sabes con qué bebidas acompañarás tu cena de Navidad o Año Nuevo, te dejo algunas opciones para que vayas considerando la que más se ajuste a lo que estás buscando.

Desde cócteles refrescantes y sin alcohol hasta opciones clásicas con un toque festivo, estas bebidas son perfectas para levantar las copas y celebrar en familia o con amigos.

Fotografía: Freepik.

Margarita de ponche navideño

Una variante festiva de la margarita clásica con el toque del tradicional ponche mexicano.

Ingredientes:

1/2 taza de ponche navideño

1 1/2 oz de tequila blanco

1/2 oz de licor de naranja

Jugo de 1/2 limón

Hielo

Azúcar y canela en polvo para escarchar

Instrucciones:

Escarcha un vaso corto pasando un limón por el borde y luego cubriéndolo en una mezcla de azúcar y canela. Llena una coctelera con hielo y añade el ponche, tequila, licor de naranja y jugo de limón. Agita bien y vierte en el vaso escarchado. Decora con una rodaja de limón y un trocito de fruta del ponche. Esta margarita tiene el toque perfecto de las festividades y se puede preparar con el ponche que hayas preparado previamente.

Clásico rompope con un twist de café

El rompope es una bebida navideña clásica en México, pero en esta versión le damos un toque de café para quienes desean un sabor más sofisticado.

Ingredientes:

1/2 taza de rompope

1 oz de licor de café (como Kahlúa)

Hielo

Nuez moscada para decorar

Instrucciones:

Llena un vaso con hielo. Vierte el rompope y el licor de café sobre el hielo. Mezcla ligeramente para integrar ambos líquidos. Espolvorea un poco de nuez moscada encima para darle un aroma especial. Si prefieres una versión más ligera, puedes mezclar el rompope con leche o leche de almendra. Esta bebida es perfecta para después de la cena.

Cóctel de Sidra con Tequila

Este cóctel combina la sidra con un toque de tequila, ideal para brindar en Año Nuevo.

Ingredientes:

1 taza de sidra de manzana (natural o espumosa)

1 oz de tequila reposado

1 cucharada de jugo de limón

Rodajas de manzana y una ramita de canela para decorar

Hielo

Instrucciones:

Llena un vaso con hielo y vierte la sidra de manzana. Agrega el tequila y el jugo de limón, mezclando suavemente. Decora con rodajas de manzana y una ramita de canela. Si usas sidra espumosa, obtendrás un cóctel burbujeante ideal para el brindis de Año Nuevo.

Cada una de estas recetas fue pensada para que puedas disfrutar sin necesidad de pasar mucho tiempo en la cocina y utilizando ingredientes fáciles de conseguir.

Fotografía: Freepik.

3 recetas de cocteles sin alcohol para las fiestas navideñas

Aunque el alcohol forma parte de muchas celebraciones de Navidad y Año Nuevo, no todas las personas son aptas para consumirlo, pues además de las y los niños (quienes por obvias razones no deben consumir ninguna bebida alcohólica), también hay personas que no gustan de ese sabor y para ellas también hay algunas recetas para así incluir a todas y todos en las fiestas.

Mocktail de jamaica y jengibre

Este mocktail fresco y burbujeante combina el sabor ácido de la jamaica con el toque picante del jengibre, perfecto para brindar en las celebraciones sin complicaciones.

Ingredientes:

1 taza de concentrado de agua de jamaica (prepara agua de jamaica con las flores y azúcar al gusto)

1 taza de agua mineral

1 cucharada de jarabe de jengibre (opcional)

Rodajas de limón y hojas de menta para decorar

Instrucciones:

Llena un vaso grande con hielo.

Vierte el concentrado de agua de jamaica hasta llenar la mitad del vaso. Completa con agua mineral y añade un toque de jarabe de jengibre para un sabor extra. Decora con rodajas de limón y una hojita de menta. Puedes preparar la jamaica con antelación y refrigerarla. Este mocktail es muy refrescante y encantador para brindar.

Con ingredientes accesibles y sabores variados, estas bebidas se adaptan a los gustos de todos, ¡y pueden disfrutarse en cualquier momento!

Fotografía: Freepik.

Spritzer de arándano y naranja

Este cóctel combina los sabores del arándano y la naranja en una bebida refrescante y ligeramente ácida, perfecta para brindar.

Ingredientes:

1/2 taza de jugo de arándano sin azúcar

1/4 taza de jugo de naranja recién exprimido

Agua mineral

Rodaja de naranja y arándanos frescos para decorar

Hielo

Instrucciones:

Llena un vaso con hielo y vierte el jugo de arándano y el jugo de naranja. Completa con agua mineral para darle un toque burbujeante. Decora con una rodaja de naranja y algunos arándanos frescos. Si prefieres un sabor más dulce, puedes agregar un poco de miel o jarabe natural.

Cóctel de manzana y canela

Este cóctel sin alcohol tiene el sabor característico de la temporada navideña, combinando manzana y canela en una bebida dulce y acogedora.

Ingredientes:

1 taza de jugo de manzana natural

1/4 cucharadita de canela en polvo

Agua mineral

Rodajas de manzana y una ramita de canela para decorar

Hielo

Instrucciones:

Llena un vaso con hielo y vierte el jugo de manzana. Agrega la canela en polvo y mezcla bien. Completa con agua mineral para darle un toque burbujeante. Decora con una rodaja de manzana y una ramita de canela. Si prefieres, puedes calentar el jugo de manzana con la canela y servirlo caliente como una opción más reconfortante para noches frías.

Estas opciones sin alcohol son rápidas y fáciles de preparar, perfectas para incluir en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Fotografía: Freepik.

