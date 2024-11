Los zapatos Yves Saint Laurent de más de 30 mil pesos que lució Ángela Aguilar al recibir el Premio a la Mujer del Año

La entrega de Premios a la Mujer del Año de Glamour se realizó la noche del miércoles 13 de noviembre y aunque otras distinguidas figuras como Galilea Montijo y en crecimiento como Bu Cuarón fueron homenajeadas, la ceremonia se realizó en medio de una fuerte polémica por haber incluido a Ángela Aguilar como una de las celebridades a reconocer por su trayectoria como cantante. Pese a una recolección de firmas en la que miles de personas externaron las razones por las que supuestamente la intérprete de regional mexicano no merecía este título, la ahora esposa de Christian Nodal apareció en el homenaje y con la mejor actitud.

Anoche desde el evento celebrado en un lujoso hotel en la Ciudad de México, Ángela Aguilar apareció junto a su esposo Nodal y su familia para recibir este importante premio a la Mujer del Año y para ello apostó por llevar un icónico y lujoso look minimalista con el que demostró elegancia y un toque de juventud por el corte que resalta su figura en forma de reloj de arena. Si bien el vestido marrón que eligió la cantante de "Qué agonía" resultó muy llamativo, los verdaderos protagonistas fueron sus zapatos.

Pues la hija de Pepe Aguilar apostó por unos zapatos de la exclusiva firma de moda Yves Saint Laurent con un valor de más de 30 mil pesos y con los que dejó en claro que las sandalias siempre serán elegantes y acompañan a la perfección un vestido con abertura en la pierna. Este diseño tiene dos versiones, una un un diseño de mules y la segunda, que es la que lució la mexicana, es una versión con pulsera al tobillo y es precisamente esta la que puede llegar a alcanzar un elevado precio.

Te contamos todos los detalles de estas sandalias de tacón de Yves Saint Laurent que resultan icónicas y elegantes, además que una hebilla dorada termina de darle el toque de glamour necesario para lucirse a lo grande en esta temporada. El modelo es el "Lola" con un tacón de 110 mm. ¿Usarías el mismo calzado que acaba de imponer la esposa de Christian Nodal?

Este fue el look con el que la cantante se presentó en los premios. (Foto: X @papikunno)

¿Cuánto cuestan los zapatos de Ángela Aguilar?

En más de una ocasión la cantante Ángela Aguilar nos ha demostrado su pasión y gusto por la moda luciendo no sólo los vestidos más espectaculares en sus shows, sino que en la vida diaria siempre se ve bien y para ello lleva exclusivas firmas de lujo. En una ocasión la vimos llegar con los zapatos Versace con plataforma Medusa Aevitas de más de 30 mil pesos, ¡y con un color distinto en cada pie!, y ahora que se hizo merecedora del Premio a la Mujer del Año no decepcionó con su look, en el que destacan unas preciosas sandalias de la firma Yves Saint Laurent que también están valuadas en miles de pesos.

El diseño que eligió para la ceremonia al título son unos zapatos de la marca francesa; el diseño son las sandalias Lola con tacón de 110 mm fabricados en Italia y que destacan por detalles elegantes que resaltan a simple vista. Entre ellos un hermosos color marrón camel, satén, una tira en el tobillo con hebilla, una puntera de punta abierta y la plantilla de piel con el logo de la marca. Además muy cerca de la punta también brilla una hebilla dorada acompañada con un drapeado que aporta sofisticación a la imagen.

Este es uno de los modelos de zapatos más caros. (Foto: Farfetch)

De acuerdo con el sitio oficial de Saint Laurent, este modelo de sandalias tiene un costo de mil 200 euros, es decir, al rededor de 26 mil 94 pesos mexicanos, según el tipo de cambio de este jueves 14 de noviembre; mientras que el otro modelo que no cuenta con la pulsera al tobillo, es decir los mules, están en mil euros, es decir, 21 mil 706 pesos. Cabe destacar que existen sitios que venden marcas de lujo, como es el caso de Farfetch, donde el precio aumenta a más de 30 mil pesos.

Las sandalias que lució Ángela Aguilar al recibir el galardón se encuentran también en Farfetch con precios de 28 mil 892 pesos y de 32 mil 681, tan sólo por mencionar dos ejemplos. Pero como ya te contábamos, en el clóset de la cantante hay desde prendas, pasando por bolsos y calzado de lujo como el que presumió esta semana en medio de una fuerte polémica.

¿Los usarías? (Foto: ysl)

