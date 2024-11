¿Caldo de pollo o caldo de gallina? Descubre cuál es mejor para la gripe y te protege contra enfermedades

En la escuela, en el trabajo y hasta en el transporte público ya se empiezan a ver los primeros, pero cada vez más frecuentes, casos de enfermedades en las vías respiratorias y que van desde un simple resfriado o gripe, hasta casos más serios como infecciones, influenza o Covid-19. Si eres o conoces a alguien que ya se enfermó y se enfrenta a los molestos síntomas de estas afecciones, tienen que saber que el medicamento no será su único aliado. Pues la alimentación es igual de vital para que el organismo se recupere y supere el debilitamiento y malestar ocasionado.

Seguramente alguna vez has escuchado que cuando nos enfermamos hay que evitar lo frío y darle prioridad a las bebidas y platillos calientitos que nos harán sentir mejor, lo cual es una verdad a medias ya que aunque esto último es verdadero, en el caso de las cosas frías existe un temor injustificado, pues también ayuda a la desinflamación de la garganta. Pero regresando al segundo punto, hoy queremos hablarte de la gastronomía mexicana que sabe mejor que ninguna otra que los caldos nos hacen sentir mejor ante la gripe, tos o resfriados; talo es el caso del mole de olla, el caldo de pollo o el caldo de gallina.

Pero, ¿alguna vez te preguntaste cuál es el mejor?, al menos en lo que respecta al caldo de pollo o gallina muchas personas no encuentran diferencia entre ambos, pero cada uno tiene esas maravillas que repercuten en nuestro organismo y sistema inmune, y que por lo tanto nos ayudarán a aliviarnos más pronto de lo que pensamos. Si bien la proteína de origen animal por sí misma es benéfica para nosotros, el combinarla con otros ingredientes como las los garbanzos o las verduras, potencian su sabor, ¡y ni hablar que es baja en calorías!

Así que si tienes dolor de garganta, cuerpo cortado, dolor de cabeza y problemas digestivos relacionados a las enfermedades de la temporada, te recomendamos que prepares estas ricas recetas de caldo de pollo y caldo de gallina, pues te harán sentirte mejor desde el primer sorbo. Descubre cuáles son las vitaminas, minerales y otros beneficios que te ayudarán a controlar los molestos síntomas de enfermedades.

El caldo de pollo se acompaña con elote y verdura; mientras que el caldo de gallina se sirve con arroz y garbanzo. (Foto: YouTube @JaujaCocinaMexicana)

¿Por qué el caldo de pollo es bueno para el resfriado?

Comer un caldito de pollo te puede ayudar si tú, tus hijos o familia están resfriados y con síntomas como la congestión nasal, tos, estornudos, dolor de garganta y cabeza, además de fiebre, y todo gracias tanto a sus ingredientes como a su modo de preparación. Pues el que se trata de una receta calientita te ayudará a abrir tus fosas nasales tanto por lo caliente del caldo, como por el vapor que de allí sale.

Por otro lado, en las recetas médicas cuando contraemos un resfriado o gripe, el consejo de los médicos es tomar abundantes líquidos que en ocasiones sólo asociamos con el agua, el suero o el té; sin embargo, los caldos también forman parte de ellos y nos ayudan a mantenernos bien hidratados. La mejor parte de un platillo mexicano como este es que también es una muy buena fuente de electrolitos, mismos que te ayudarán a recuperarte más rápido.

Beneficios del caldo de pollo:

Aporta aminoácidos y minerales.

Ayuda a combatir los síntomas de los resfriados.

Ayuda a la recuperación muscular.

Es buena fuente de colágeno.

Es rico en vitaminas A y C.

Fortalece el sistema inmunológico.

Mejora la salud digestiva.

Reduce la inflamación.

¿Qué cura el caldo de pollo?

Aunque no debemos de ver al caldo de pollo como un alimento milagro, sí es importante mencionar que por sus nutrientes presentes en cada ingrediente, el cuerpo puede llenarse de muchos beneficios. Además de ayudarnos a superar alguna de las enfermedades en las vías respiratorias, existen otros problemas que puede ayudar a tratar, por ejemplo:

Problemas estomacales y mejora la digestión

Ayuda con la hidratación

Combate el malestar de las resacas

Reduce el dolor articular

Si tienes mala digestión también puedes agregar a tu dieta este platillo. (Foto: Freepik)

¿Cómo es la receta del caldo de pollo para el resfriado?

Preparar un caldo de pollo es muy fácil y rápido, en especial porque la carne no tarda tanto tiempo en cocerse; sin embargo, un consejo que tienes que saber y aplicar es que para que las verduras no se deshagan durante la cocción las vayas agregando al preparado de las de mayor a menor cocción. Por ejemplo, las calabazas puedes dejarlas al final para ayudar a que queden firmes y en rodajas.

Ingredientes:

5 muslos

5 piernas

3 alitas

4 1/2 L agua

1 cebolla chica,

2 ramas apio

5 dientes ajo grandes

Sal o caldo de pollo en polvo al gusto

5 ramitas cilantro

3 ramitas yerbabuena

2 chayotes

1 elote

2 zanahorias

1 calabacita italiana grande

¿Qué tan bueno es el caldo de gallina?

El caldo de gallina no debe de confundirse con el de pollo, pues aunque lo principal que los diferencia es la edad en la que fueron destinados al consumo, su sabor y beneficios nutricionales también son distintas. Un mito que preocupa a muchos comensales es que las gallinas al tener que cocerse por más tiempo no son saludables, pero esto es falso, pues al igual que otras proteínas nos aporta nutrientes, minerales y aminoácidos que nos ayudarán a estar saludables e incluso a salir de enfermedades respiratorias.

Los beneficios que nos aporta el caldo de gallina no son muy distintos a los del pollo, incluso ayuda a combatir los mismos problemas de salud, como es el caso de las problemas en el estómago. Aquí te dejamos algunas de las ventajas que tendrás al consumir este rico platillo que en época de frío es todavía más delicioso y no olvides que todo esto no sólo se debe a la carne, sino también a las verduras y otros ingredientes de las recetas tradicionales.

Es buena fuente de minerales como el calcio y el magnesio.

Nos aporta colágeno para cuidar nuestros huesos, articulaciones, uñas, piel y cabello.

Es una opción para mantenernos hidratados.

Mejora la digestión.

Te compartimos la receta tradicional para que te quede delicioso. (Foto: YouTube @KWAEC)

Receta del caldo de gallina para la gripe

Si quieres preparar caldo de gallina te recomendamos que empieces con la preparación desde un día antes; recuerda que esta receta lleva garbanzos y para acelerar su cocción es importante dejarlos remojar en agua toda la noche para que se ablanden y después se puedan cocer. Asimismo, en el tema de la carne de gallina puedes cocerla en una olla exprés, pues la textura es más dura que la del pollo y por lo tanto tarda más tiempo en cocerse.

Ingredientes:

1/2 gallina

1/2 cebolla

1/2 cabeza de ajo

Yerbabuena

1 poro

Sal al gusto

3 l de agua

1 1/2 tazas de garbanzo

1/4 de taza de arroz

