El chaleco tejido que no te debe faltar en tu closet este otoño-invierno 2024

La temporada de la tela tejida o de punto es la más popular del otoño-invierno porque es muy abrigadora y perfecta para la temporada de frío. La tendencia de estos meses se van directo a los chalecos tejidos que parecen de abuelito pero vienen a hacer de tu look algo muy moderno con todo el street style. Hay diferentes diseños y formas de combinarlo para que sepas cómo vestirlo para que te sientas fabulosa.

Tu look nunca antes se verá tan trendy al usar estos chalecos calientitos. Lo mejor de todo es que se pueden usar de manera formal, casual con tacones e incluso tenis. Incluso puedes utilizar una pieza vintage y te verás fenomenal. Este año ha destacado por resaltar las tendencias que usan nuestros abuelitos como los chalecos de rombos y los calcetines altos que le agregan a tu outfit un estilo chic.

En medio de la moda de otoño-invierno han destacado estas piezas, pero esto tiene un por qué. Sucede que estos chalecos tejidos son muy versátiles y fácil de combinar con jeans, sastres y faldas, con estas combinaciones conquistarás los pasillos de tu colegio, de la oficina y de cualquier lugar al que vayas.

Además de que tienen un punto a su favor que los distingue por ser estilosos, son muy calientitos, ideales para la temporada otoñal e invernal, nos harán sentir muy calientitas y abrigadas y con una sensación confortable con el que destacaremos por llevar un look inigualable.

Los chalecos con detalles florales se ven muy trendy | Foto: Zara

Looks con chalecos calientitos para otoño-invierno

Este año el estilo vintage modernizado inspirados en los años 70 será el look icónico en chalecos tejidos, los estampados retro y tejidos de punto también están presentes. Estos estilos vienen reinventados, mezclando diferentes texturas, cortes y diseños muy modernos.

Chaleco de crochet con camisa

Uno de los looks favoritos de la temporada es usar bajo el chaleco una camisa, en este caso es de estilo entallado, esto le dará actualidad a tu outfit y hará resaltar el chaleco. Este look es algo casual e informal por lo que puedes usar unos mom jeans y tenis tus tenis favoritos, recuerda nunca combinar con tenis deportivos.

El crochet será tu aliado en otoño-invierno | Foto: Shein

Chaleco trenzado

Los chalecos trenzados son los más bonitos y abrigadores de la temporada. Los colores en tendencia son el verde olivo, blanco, gris y negro, pero si le quieres dar vivacidad a tu look también puedes utilizarlo en tonos vivos como el azul rey y rojo. Este chaleco es combinable con looks casuales y formales.

El trenzado de los chalecos hace resaltar su diseño | Foto: Pinterest

Chaleco oversize

En la variedad de los estilos en chalecos está el oversize, un diseño holgado que embona muy bien para un look completo en este estilo. Puedes combinar con una camiseta, pantalón sastre o jeans. Una buena idea para realzar tu outfit puede ser combinar el color del chaleco con tu calzado.

El rojo es el color favorito de la temporada | Foto: Shein

Chaleco crop top

Este estilo es mucho más corto que los que te mencionamos antes, su altura normalmente llega al ombligo por lo que puedes combinarlo con una camiseta oversize larga o una blusa de cuello. Una buena opción es utilizar jeans o pantalón sastre de tiro alto para alargar el talle de tus piernas.

Los chalecos crop top quedan super con looks formales e informales | Foto: Shein

Chaleco estampado

Definitivamente los chalecos estampados son los consentidos del otoño-invierno, pero no te enfrasques en solo usar dos colores en tu look, desata tu creatividad en la moda y utiliza hasta tres colores en todo tu outfit, puedes usar como referencia el color que más destaque en tu chaleco. Los looks formales con chalecos se ven perfectos.

Los chalecos estampados son los favoritos de la temporada | Foto: Pinterest

Seguir leyendo:

Vanessa Claudio llevó la moda a otro nivel con su vestido con artesanía huichol, un look con sello mexicano

Jennifer Lawrence reinventa el street style con los tenis Puma más económicos e infalibles para este otoño