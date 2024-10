Mariana Rodríguez defiende a su bebé Mariel tras recibir críticas por usar zapatos ortopédicos: "qué risa con el tema"

Mariana Rodríguez respondió a la polémica que se desató este fin de semana cuando la Primera Dama de Nuevo León compartió en Instagram unas fotos junto a Samuel García y su hija Mariel en una boda; todos aparecieron muy sonrientes y con looks elegantes; sin embargo, la polémica inició en la sección de comentarios, pues algunos internautas comenzaron a criticar los zapatos ortopédicos que usa la bebé para corregir su pisada y marcar su arco. Aunque la también influencer ya había hablado sobre este problema de la pequeña, las criticas en contra de la menor se hicieron presentes, algo que no fue del agrado de otros tantos.

La propia "Chabacana" también reaccionó al tema viral en redes sociales, pues de Instagram la discusión saltó a otras plataformas gracias a los que condenaron que una niña fuera criticada por sus zapatos y en especial por estar relacionado a la salud. A través de sus historias, Mariana Rodríguez inició diciendo que, "qué risa ayer con el tema de los zapatitos de Mariel", allí mismo le recordó a sus seguidores que son los que siempre usa de una marca diseñada para marcar el arco de los niños pequeños.

"Nos los recomendó una terapeuta que vio a Mariel hace unos meses, porque tiene una plantilla específica que marca el arco de su piecito porque no lo tiene tan marcado. Entonces no es magia, tampoco es que le vaya a arreglar y a hacer el arco, sin embargo, le ayuda a que el pisado se corrija. Esos son los zapatitos que usa todos los días, a veces le pongo otros zapatitos porque tiene otros zapatos en lapsos chiquitos, pero tratamos que la mayor cantidad de día use esos zapatitos", dijo en una historia de Instagram.

Durante su aclaración ante la polémica que se inició en redes sociales, la Primera Dama de Nuevo León también mostró algunos de los zapatos de su hija y la plantilla especial que tienen, además que recordó que sí tiene otros "más bonitos" que hubieran servido para la boda, pero que ya no le quedan a la pequeña. Finalmente le pidió a sus seguidores que no se preocupen y que para Mariel son muy cómodos.

Esta fue una de las fotos por las que criticaron a la hija de Mariana Rodríguez y Samuel García. (Foto: IG @marianardzcantu)

Critican a hija de Mariana Rodríguez por sus zapatos ortopédicos y fans piden detener el hate contra una bebé

Este fin de semana Mariana Rodríguez y Samuel García compartieron una serie de fotos mostrando a Mariel como pajecita de una boda y unos tenis blancos fueron los que desataron el debate en redes sociales, pues para algunos internautas el calzado especial fue motivo de burla, aunque sólo se trata de una bebé. Si bien muchos salieron a defender a la menor, otros llenaron la publicación con comentarios como "zapatos nadaquever".

Las críticas fueron tan grandes y virales que los chabacanos, como se nombra a los seguidores de Mariana Rodríguez, aparecieron para dejar mensajes más positivos y recordar que con los niños nadie se tiene que meter y menos si se trata de un problema de salud como es corregir la pisada. Por su parte, la Primera Dama de Nuevo León también recordó que el bienestar de su pequeña es prioridad.

Así respondió la también influencer a la polémica. (Foto: IG @marianardzcantu)

"Esos zapatitos que no dañan su pisada, todoqueverrrr", "o ni le había visto los zapatos a Mariel hasta que Marianis puso una historia donde como siempre la están criticando si ella se los quiso poner por los suyos cuál es el problema??", "mejor critiquen a las mamás que visten a sus hijas como adultos", "me molesta que se atrevan a criticar a una bebé, la cual ni siquiera sabe de su existencia y además se sientan con el derecho como si ustedes mismos compraran sus zapatos, le dieran de comer, la cuidaran cuando está enferma" y "las que critican sus zapatos de una niña... que esperaban tacones?", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Luego de esta polémica la "Chabacana" también compartió algunas capturas de pantalla respondiendo mensajes de sus seguidores, en especial uno de ellos donde expresaron que "un día no muy lejano vas a dejar de enseñarnos a Mariel, para evitar los comentarios tontos" y Mariana Rodríguez agregó: "lo he hecho poco a poco jajaja es cansado".

(Foto: IG @marianardzcantu)

