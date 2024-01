SHEIN: 3 vestidos coquette en menos de 300 pesos que te harán lucir hermosa

La moda coquette está desbancando a cualquier otro estilo en tendencia, en los últimos días esta nueva forma de vestirse está causando gran impacto y si ya te consideraste fiel amante de todo lo que conlleva a estar forma de arreglarse. Pero si no sabes dónde comprar ropa coquette, te vamos a decir dónde puedes encontrar vestidos que te hagan ver fabulosa.

Si todavía no tienes nada coquette tenemos que decirte que estás quedándote atrás en lo último en moda. Pero no te preocupes, hallamos unos vestidos hermosos que puedes comprar en línea y lo mejor de todo es que están a super super precio.

La moda coquette se distingue por llevar flores y transparencias | Foto: Pinterest

3 vestidos coquette en menos de 300 pesos en SHEIN

Esta moda se traduce como “coqueto”, comenzó desde el 2023 pero fue a principios del 2024 cuando se volvió muy popular especialmente en TikTok, donde usuarios empezaron a crear contenido sobre este estilo. Todo lo coquette se volvió tan popular que en poco tiempo ya había videos de moda, accesorios, maquillaje y uñas.

Vestido coquette de tirantes

Este vestido es ideal para la primavera, así que es momento de que lo adquieras. El rosa es uno de los colores más populares del estilo coquette, sin embargo, también lo podás encontrar en negro, rojo, azul cielo y azul marino.

El vestido tiene cintas cruzadas en la espalda, lo que hará que se vea muy cute y lindo. Su precio era de 183 pero actualmente se encuentra con descuento y su precio de hoy es de 166 pesos.

Su precio era de 183 pero actualmente se encuentra con descuento y su precio de hoy es de 166 pesos | Foto: Pinterest

Vestido de transparencias coquette

Las transparencias, encajes y listones son detalles que no pueden faltar para completar nuestro outfit coquette. Este vestido es con corte sirena, se amolda muy bien al cuerpo y tiene escote cuadrado. Las telas corrugadas son un plus que se amoldan a tu figura, así que no les temas.

El vestido está disponible en 15 colores diferentes, sin embargo, para que representes adecuadamente el estilo coquette, elige el rosa pálido, azul o negro. Esta pieza tiene un costo de 281, cabe destacar que está en descuento, su precio anterior era de 313 pesos.

Esta pieza tiene un costo de 281, cabe destacar que está en descuento, su precio anterior era de 313 pesos | Foto: Sitio web Shein

Vestido largo coquette

Este vestido tiene todo el estilo coquette y lleva todos los elementos de la tendencia. Está disponible en color blanco con flores rosas, es de manga larga con volumen y tiene una coqueta abertura en la pierna. Su precio actual es de 196 pesos.

Su precio actual es de 196 pesos | Foto: | Foto: Sitio web Shein

¿Cómo comprar en SHEIN?

La plataforma en línea le da la facilidad a sus clientes de pagar a través de diferentes sistemas, puede ser con tarjeta de crédito o débito online o puedes pagar por paypal y hasta en OXXO.