Walmart remata Nintendo Switch, la consola perfecta para llevar a todas partes

Ha llegado el momento de cambiar de consola, o de comprar esa que siempre quisiste. Por ello, Walmart ha puesto en oferta su Nintendo Switch clásico, donde podrás jugar, entre otras cosas, Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom, Animal Crossing: New Horizons, entre otros títulos únicos.

El Nintendo Switch es una consola híbrida que te permite jugar tanto en modo portátil como en modo televisor. Es la última revolución en el mercado de las consolas portátiles que exploró la marca responsable de personajes como Mario Bros. Tu consola tendrá una pantalla táctil de 6.2 pulgadas y una resolución de 1280 x 720 píxeles. Su memoria interna es de 32 GB, pero se puede ampliar con una tarjeta microSD.

La consola portátil perfecta. Foto: Pixabay

¿Qué podrás encontrar en la caja de Nintendo Switch?

Una vez que compres tu paquete, lo que podrás encontrar dentro de la caja que te llegará es tu consola, desde luego, así como dos controles Joy-Con (uno izquierdo y uno derecho), un soporte para los Joy-Con, una base para conectar la consola al televisor, un cable HDMI, un adaptador de corriente y un manual de instrucciones. Algunos paquetes puedes incluirte juegos, así como una skin especial.

Los Joy-Con son controles inalámbricos que se pueden acoplar a la consola o usar de forma independiente. Cada uno de estos pequeños controles tiene un giroscopio, un acelerómetro, un sensor infrarrojo, un lector NFC y un botón de captura de pantalla o video. Es un control completamente revolucionario en las consolas de Nintendo, pues cada uno de ellos cuenta con una cámara infrarroja que detecta la forma, el movimiento y la distancia de los objetos.

Crédito: Walmart

¿Cuál es la oferta de Walmart? Rematan el Nintendo Switch de cara a la salida de una nueva versión

Walmart puso en oferta esta consola a través de su tienda en línea. Estará disponible por algunos días en la página oficial a tan solo 4 mil 899 pesos, cuando originalmente la encuentras por 6 mil 369 pesos; además, tienen opciones de pagar hasta por 20 meses sin intereses con tarjetas participantes. Te ahorrarás más de mil pesos.

La versión que recibirás es la normal de consola negra, además de unos Joy-Con multicolor. Como garantía de funcionamiento tendrás 1 mes directo en tienda, 12 meses con proveedor. El pago es únicamente con tarjetas de crédito o débito. Solamente necesitas ingresar con tu cuenta Walmart o crear una.