¿Qué es el metabolismo y cómo funciona en la pérdida de peso?

Uno de los propósitos de año nuevo, principalmente de las mujeres, es ponerse a dieta y bajar de peso. Hacer ejercicio y comer sano son las únicas alternativas para mantener un aspecto saludable; aunque también hay enfermedades o padecimientos que impiden ganar o perder kilos.

También influye mucho que nuestro organismo esté en buenas condiciones para mantener un peso saludable, por ejemplo, hay mujeres que pasan por procesos hormonales que provocan un aumento de peso, así como problemas en las tiroides, el embarazo, el ciclo menstrual, entre otros.

El metabolismo es otro factor que entra en función de la pérdida de peso, ya que es una serie de procesos físicos y químicos que convierten la comida en energía, la cual es utilizada en el ejercicio o cualquier función de nuestro cuerpo o actividad que realices, por ello es importante gastarla, ya que algunas veces se mantiene en nuestro cuerpo en forma de grasa.

Seguramente has escuchado que las personas delgadas, a pesar de comer mucho, se mantienen así porque tienen un metabolismo rápido, y es que al comer el sistema digestivo absorbe todo lo necesario para crear aminoácidos, grasas y azúcares que nos servirán como energía y el resto la almacena en los tejidos, hígado o en forma de grasa, como reserva.

Si comes muchos carbohidratos pero sin hacer ejercicio, no utilizarás toda esa energía obtenida de los alimentos y las sobras podrían almacenarse como grasa corporal. Por ello debes comer según tu edad, necesidades y tu rutina, pues si comes de más, por ejemplo, muchas grasas pero no realizas alguna actividad que te ayuda a absorber toda esa energía, aumentarás de peso.

Por ello, el aprender a comer correctamente en las porciones necesarias para tu día a día es muy importante, pero también lo es educar a tu metabolismo. Este proceso es capaz de utilizar la energía adquirida y las grasas por igual, por lo que se le llama metabolismo flexible.

Si tienes un metabolismo flexible no tendrás tanta hambre y no perderás masa muscular. Por ejemplo, si haces ejercicio pero no comes suficientes carbohidratos o grasas para ocuparla como energía, sí bajarás de peso, pero no tendrás músculos definidos. Algunas recomendaciones que puedes seguir para que tu cuerpo absorba energía y grasas como reservas puedes hacer lo siguiente: